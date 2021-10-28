Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 - Karaköprü Belediyespor: 1

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Karbel Karaköprü Belediyespor’u 21 mağlup ederek 4. tura çıkmaya hak kazandı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Berkan Çetin xx, Hidayet Zeybek xx, Mehmet Büyükyılmaz xx, Feyyaz Arıcı xx

Sakaryaspor: Fatih Gülmez xx, Eyüpcan Delibalta xx, İrfan Akgün xx, Ömer Can Sokullu xx (Ömer Bozan dk. 87 x), Azat Tarım xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 56 x), Murat Kaan Çalık xx (Serkan Odabaşoğlu dk. 73 x), Arif Kocaman xx, Mehmet Mustafa Yıldızaç xx (Oğuz Yıldırım dk. 87 x), Hurşit Taşçı xxx, Umut Sönmez xx, Kadir Ari xx (Onur Ramazan Toprak dk. 73 xx)

Karaköprü Belediyespor: Fehmi Karakeçili xx, Fikret Sevilgen xx, Fahri Utku Öçalmaz xx, Doğacan Diker xx, Batuhan Türk xx, Mehmet Durgut x, Mehmet Halil Daniş xx (Umut Dilek dk. 65 x), Eyyüp Rızvanoğlu xx (Burak Büyükkaya dk. 81 x), Oğuzhan Orhan xx (Emre Yıldırım dk. 81 x), Emre Karadağ xx (İsa Baltacı dk. 65 x), Kağan Topçu x

Goller: Hurşit Taşçı (dk. 23), Serkan Odabaşoğlu (dk. 90+6) (Sakaryaspor), Emre Karadağ (dk. 37) (Karaköprü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mehmet Durgut (Karaköprü Belediyespor)

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