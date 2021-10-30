Kaçak cep telefonları ve boa yılanı ele geçirildi (2)- Yeniden

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA ve Mardin'de, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 46 cep telefonu, IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ve boa yılanı ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları satanlara yönelik Sakarya ve Mardin'de 10 eve ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 43 akıllı cep telefonu, 5 kablosuz kulaklık, 3 tuşlu cep telefonu, 3 IMEI kopyalama işleminde kullanılan laptop, ve 1 boa yılanı ele geçirildi. 10 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2021-10-30 11:10:45



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