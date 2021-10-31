Kaynarca’da polis ekiplerinden üniversite çevresinde uygulama

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan üniversite ve çevresinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu çevresinde Kaynarca Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulama neticesinde yapılan GBT sorgulamalarında 1’i ehliyetsiz olmak üzere 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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