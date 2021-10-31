Park halindeki kamyonun üzerine direk devrildi

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde park halindeki kamyonun üzerine elektrik direği devrildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman yüklü bir kamyonun elektrik kablosuna çarpması neticesinde elektrik direği S.B. isimli vatandaşın kamyonunun üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi neticesinde bölgeye gelen ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı.

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