MTB fırtınası dünya yarışıyla son buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı MTB Cup heyecanı, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bu sabah gerçekleştirilen uluslararası yarışlarla son buldu. Vadideki müsabakalar BMX Dünya Kupası’nın son final yarışlarıyla devam edecek. Dünya şampiyonunun belirleneceği yarışın ardından 18.00’de Emre Kaya sevenleriyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son 1 haftada BMX ve MTB’de ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yaptı. BMX Supercross Dünya Kupası’nın 7. tur yarışı tamamlanırken, dünya şampiyonunun belirleneceği son etap olan 8. tur ise bugün gerçekleştirilecek. Dağ maratonu alanındaki en büyük yarışlardan biri olan MTB Cup heyecanı ise bu sabah start alan “dünya yarışı” ile son buldu. Vadi içindeki 4 buçuk kilometrelik dağ parkurunda 14 ülkeden 47 sporcu podyum için pedal çevirdi.



BMX’in son dünya kupası etabı ve konser

Toplamda 7 tur atan dünya yıldızı sporcular arasından “elit erkekler”de İsviçre’den Vital Albin birinci, aynı ülkeden Simon Walter ikinci, Rusya’dan Evgenii Evgrafov üçüncü oldu. “Elit kadınlar”da ise Çekya’dan Tereza Tvaruzkova birinci, Ukrayna’dan İrina Popova ikinci, yine Çekya’dan Adela Holubova üçüncülüğü elde etti. Vadideki yarış heyecanı saat 14.00’da son finalleri start alacak BMX Supercross Dünya Kupası ile devam edecek. Yarışların sonunda saat 18.00’de ise Emre Kaya konser verecek.

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