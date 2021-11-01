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Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi 9 aracın karıştığı 4 farklı kaza meydana geldi

İHA

Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi 9 aracın karıştığı 4 farklı kaza meydana geldi

Sakarya’da etkili olan yağış sonrasında kayganlaşan yollarda 4 ayrı kaza meydana geldi. Toplam 9 aracın karıştığı ve yaralıların olmadığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Sakarya genelinde etkisini gösteren yağış sonrasında kentin 4 farklı noktasında toplam 9 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tır, kamyon, servis aracı ve otomobillerin aralarında bulunduğu araçların karıştığı kazalarda yaralanan olmazken durumların haber verilmesi olay yerlerine polis, tedbir amaçlı sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazalar sebebiyle araç kuyrukları oluşurken araçların yoldan kaldırılma çalışmaları ile trafik normal seyrine döndü. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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