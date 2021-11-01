Asit yüklü tanker yol kenarına devrildi

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda asit yüklü tankerin yol kenarına devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yanık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yakup Bektaş yönetimindeki 41 AGH 189 plakalı asit ve klor yüklü tanker, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye, AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan Bektaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Tankerde kaçağın olmadığı ve aracı kaldırmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-11-01 13:49:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.