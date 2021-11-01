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Öğrencilerine ‘İ’ harfini öğretmek için okula inek getirdi Öğrenciler alfabeyi yaşayarak öğreniyor Sınıf öğretmeni Neslihan Yıldız: “Bu etkinlikteki amaç sadece ‘İ’ sesini öğretmek değil” “Öğrencilerin parmak kaslarını geliştirmek, okula karşı olumlu duygular beslemelerini sağlamak”

İHA

Öğrencilerine ‘İ’ harfini öğretmek için okula inek getirdi Öğrenciler alfabeyi yaşayarak öğreniyor Sınıf öğretmeni Neslihan Yıldız: “Bu etkinlikteki amaç sadece ‘İ’ sesini öğretmek değil” “Öğrencilerin parmak kaslarını geliştirmek, okula karşı olumlu duygular beslemelerini sağlamak”

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde ‘İ’ harfini öğretmek ve öğrencilerin okula duyarlılığını arttırmak isteyen ilkokul öğretmeni okula inek getirdi. Öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini dile getiren sınıf öğretmeni Neslihan Yıldız, "Bu etkinlikteki amaç sadece ‘İ’ sesini öğretmek değil öğrencilerin parmak kaslarını geliştirmek, okula karşı olumlu duygular beslemelerini sağlamak yani eğlenerek öğrenmeleri yatıyor" dedi.
Sakarya’nın Söğütlü ilçesi Yeniköy İlkokulunda öğretmenlik yapan Neslihan Yıldız, öğrencilerine alfabede yer alan harfleri öğretmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Öğrencilerin hem okula duyarlılığını arttırmak hem de yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için gerçekleşen etkinlikte ‘İ’ harfi okula getirilen inekle öğretildi. Öğretmen tarafından içine süt koyularak inek memesi şeklinde hazırlanan eldivenlerin başına geçen öğrenciler, hem süt sağma deneyimi kazanıyor hem de parmak kaslarını güçlendiriyor. Etkinliği tamamlayan öğrenciler daha sonrasında öğretmenleri tarafından süslenen pastörize sütleri içiyor. Öğrencilerin etkinliklerden memnun olduklarını dile getiren ve 15 yıldan beri sınıf öğretmenliği yapan Neslihan Yıldız, velilerin de bu tür etkinliklerden memnun olduklarını ve kendisine destekte bulunduklarını aktardı.

Temelde eğlenerek öğrenmeleri yatıyor
15 yıldır sınıf öğretmeni olan Neslihan Yıldız, “Bu tarz etkinliklerde sadece öğretmeyi amaçlamıyorum. Öğrencilerin okula olumlu tutum geliştirmeleri, yaparak, yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmak ve en önemlisi ileride onlara hatırlayacak çok güzel anılar bırakmak için bu etkinlikleri planlayarak yapıyorum. Okul bahçesinde vereceğim kazanıma göre öncesinden düşünüyorum, beyin fırtınası yapıyorum ve daha öncesinden yapılmayan bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Daha sonrasında ise çevre şartlarına uyarak örneğin köy okulunda olmam ineği getirmem için uygun bir ortam bu nedenle böyle bir etkinlik yaptım. Bu etkinlikteki amaç sadece ‘İ’ sesini öğretmek değil öğrencilerin parmak kaslarını geliştirmek, okula karşı olumlu duygular beslemelerini sağlamak, eğlenmelerini sağlamak yani temelde ise eğlenerek öğrenmeleri yatıyor. Bu etkinlikten sonra ben evde hazırlayıp, süslediğim hazır sütleri çocuklara dağıttım. Çocuklar sütü içince çok mutlu oldular bende onların mutluluğunu görünce çok mutlu oldum” dedi.

İneği okul bahçesinde görenler şaşırıyor
Öğrencilerine eğlenerek öğretmeyi hedeflediğini dile getiren Yıldız, “Bu tarz etkinlikler yaptığım zaman hem çocukların hem de velilerin çok hoşuna gidiyor. İneği okul bahçesinde görenler ilk olarak şaşırıyor sebebini öğrendikten sonra ise güzel bir etkinlik olduğunu söylüyorlar. Ben öğrencilere her sesi öğretmeden önce etkinlik planları yapıyorum. ‘İ’ harfinde okula inek getirmek gibi bir etkinlik tasarladım ve diğer seslerde de farklı farklı etkinliklerle çocuklara eğlenirken öğretmeyi hedefliyorum ve çocukların kazanımlarına yardımcı oluyorum” diye konuştu.

Öğrencilerimiz tüm heyecanlarıyla her gün okula gelme konusunda hevesliler
Söğütlü Yeniköy İlkokulu müdürü Melih Demir, “Öğretmenimizle uzun yıllardır birlikte çalışmaktayız ve bu tür etkinlikleri sürekli yaptığı için takdir edilmektedir tüm veliler tarafından. Bugün yapılan etkinlikle öğrencilerimiz tüm heyecanlarıyla her gün okula gelme konusunda hevesliler. Öğretmenimize yapmış olduğu bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyoruz, velilerde sürekli bundan sonra hangi etkinlikler olacak diye soruyorlar ve öğretmenimizi takip ediyorlar bizde öğretmenimizi heyecanla takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Örnek teşkil eden etkinlik
Yapılan etkinliklerin diğer öğretmenlere de örnek olduğunu aktaran okul müdürü Demir, “Bu tarz etkinlikler diğer öğretmenlerimize örnek teşkil ediyor ve öğretmenlerimiz bu tarz etkinlikler yapmak için beyin fırtınası yapıyorlar. Ve bunun sonucunda da bu tarz etkinlikler planlıyorlar, öğretmenize diğer öğretmenlere bu ufku açtığı için teşekkür ediyoruz. Etkinlikler sonucunda öğrencilerin gözlerindeki bu mutluluk bizleri de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

İnek sağma etkinliğinde ‘İ’ harfini öğrendik ve süt içtik
1’inci sınıf öğrencisi Öykü Büyükkurt, “Okulda öğretmenimiz eldivenlere süt dolduruyor ve bizde sağıyoruz. Süt sağarken ‘İ’ harfini de öğrendim ve öğretmenimizin bize verdiği sütleri içerek güçleniyoruz” derken 1’inci sınıf öğrencisi Ecem Kübra Çakır ise, “Öğretmenizi çok seviyorum, hiç yapmadığımız etkinlikleri yaptırıyor. İnek sağma etkinliğinde ‘İ’ harfini öğrendik ve süt içtik” dedi.

Okulu dört duvar arasına sığdırmamak lazım
Öğretmene etkinlikte destek veren öğrenci velisi Rukiye Bilgin’de, “Eğitimin zamanı ve mekanı yoktur. Okulu dört duvar arasına sığdırmamak lazım. Neslihan öğretmeninde çocuklara çok büyük bir desteği var ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için elinden gelen desteği gösteriyor. Bizde velilerde destek amaçlı ve çocuklarımız daha iyi bir eğitim alması için geleceklerinin daha aydın olabilmesi için elimizden ne geliyorsa yardımcı olamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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