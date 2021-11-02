FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davasında yeni gelişme İddia makamı, sanıklar hakkında 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi Mahkeme heyeti sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için duruşmayı erteledi

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan’ın yargılandığı davada iddia makamı sanıklar hakkında 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanıkların ve sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını vermeleri için duruşmayı erteledi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ'nün ‘hava kuvvetleri sorumlusu’ Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan ve eşi Alişan Alişan'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmaya katılmazken, sanık avukatı salonda hazır bulundu. Celse arasında Naciye Alişan ile ilgili ‘CGNAT’ ve baz istasyonu kayıtlarının karşılaştırılmasına ilişkin bilirkişi raporunun geldiğinin zapta geçirilmesinin ardından iddia makamı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Görüşünü açıklayan iddia makamı, iki sanığın ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddia makamı ayrıca Naciye Alişan için ‘Anayasayı ihlal’ suçundan şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatını istedi. Söz alan sanık avukatı ise iddia makamının mütalaasına karşı savunmak yapmak için süre talep istedi. Sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ'nün ‘hava kuvvetleri sorumlusu’ Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerinde, Alişan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Yine FETÖ soruşturması kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan, sanık Alişan Alişan'ın dosyasını Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan’ın dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

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