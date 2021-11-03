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Dolandırdığı yetmedi üstüne para istedi Aynı tezgahla birden fazla kişiyi dolandırdı Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi Mağdur Adem Çöpoğlu: “Elimde, avucumda ne varsa alıp gitti” Mağdur Mevlüt Aykır: “Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın”

İHA

Dolandırdığı yetmedi üstüne para istedi Aynı tezgahla birden fazla kişiyi dolandırdı Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi Mağdur Adem Çöpoğlu: “Elimde, avucumda ne varsa alıp gitti” Mağdur Mevlüt Aykır: “Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın”

Sakarya’nın Ferizli ve Kocaali ilçelerinde bulunan 2 ayrı vatandaşı aynı tezgah ile dolandırdığı iddia edilen şahıs, 48 bin liralık küçükbaş hayvanlar ile 35 bin liralık harman makinesini alarak kayıplara karıştı. Verdiği sahte senet ile vatandaşı dolandırdığı iddia edilen şahsın biran önce yakalanarak mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Adem Çöpoğlu, “Para yok malını vereyim diyor, malımı ver dediğimde ise benden para istiyor, ben ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

İddiaya göre, Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi’nde ikamet eden Adem Çöpoğlu isimli vatandaş, babasının ve eşinin rahatsızlığı sebebiyle 20 koyun, 1 koç ve 5 kuzusunu internet üzerinden satılığa çıkarttı. İnternet sitesi üzerinden G.D. isimli şahıs ile anlaşma sağlayan Çöpoğlu pazarlık neticesinde hayvanlarını 48 bin liraya sattı. Almak için geldiği hayvanların parasını ertesi gün vereceğini belirten G.D., hayvanların sahibi Çöpoğlu’na senet verdi. G.D. araca yüklediği hayvanları Adapazarı ilçesinde bulunan bir çiftliğe götürdü. Sattığı hayvanların parasını almak için bankaya giden Çöpoğlu, senedin sahte olduğunu öğrenince şok oldu. Oğluyla birlikte hayvanların indirildiği yere giden adam, hacizli olması sebebiyle boş olan çiftliğe getirilen hayvanların aynı gün içerisinde yine kamyonlara yüklenerek götürüldüğünü öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Çöpoğlu durumu yetkililere bildirdi.

Aynı kişi Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesinde ise Mevlüt Aykır isimli vatandaşın 35 bin liralık harman makinesini aldı. Aykır’ı da aynı yöntemle dolandırdığı öğrenilen şahsın yakalanması için mağdur olan vatandaşlar bir araya gelerek haklarını aramaya başladı. Yetkililere seslenen Çöpoğlu ve Aykır, şahsın aynı yöntemle birçok kişinin canını yakmaya devam ettiğini belirterek biran önce yakalanmasını istedi.

Elimde, avucumda ne varsa alıp gitti
Küçükbaş hayvanlarının dolandıran kişinin yakalanmasını isteyen Adem Çöpoğlu, “Damla damla biriktirdim, 21 koyun ve 5 kuzum vardı. Babam ve hanımım hastalandı hayvanlarımı satmak mecburiyetinde kaldım. Bu kişi malımızı almak için geldi. Koyun ve kuzuların parasını ise ertesi gün vereceğini söyleyerek bize senet verdi. Oğlumla birlikte malları gönderdik Adapazarı’nda bir çiftliğe koydular. Daha sonrasında ise o çiftlikten koyunlarımızı da alıp kaçmış o kişi. Ben şimdi ne yapacağım, kaldım bir çare. 1 liram kalmadı, hanımım hasta, babam yaşlı ona bakamıyorum. Elimde, avucumda ne varsa bu kişi alıp gitti ve bana da diyor ki; ‘istediğin yere git, malını da paranı da vermiyorum.’ Hesabıma 3 bin TL at, malını vereyim diyor. Ben 3 bin TL versem malımı vermeyecek ve beni bir daha dolandıracak. Bu bir çete, hala daha dolandırmaya devam ediyor ama bu adam hala bana telefon ediyor, koyunlarımızın sesini dinlettiriyor. Devletime, Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum bu adamın elinden benim malımı alsınlar, benim geçimim yok yalvarıyorum” dedi.

Malımı ver dediğimde ise benden para istiyor
26 küçükbaş hayvanın sahte senetle dolandırılarak alındığını belirten Adem Çöpoğlu, “Toplamda 26 küçükbaş hayvanımı 48 bin TL’ye aldı, ödeyeceğim dedi ama dolandırıcıymış. Emniyete gittiğimde o şahsın birden fazla sabıkasının olduğunu öğrendim. Bu kişi tek değil, bir çete, 5 veya 6 kişi var bunlar ve hala daha devam ediyor. Para yok malını vereyim diyor, malımı ver dediğimde ise benden para istiyor, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kişiye de yalvarıyorum, bu dünya ve ahiretini karartmasın versin benim malımı veya paramı geri. Koyunlarımız Ferizli Tarım İlçe Müdürlüğüne kayıtlı. Küpe ve kayıtları var. Bu çalıntı malı alanda suçlu. Bunu gören, duyan varsa devletimize haber etsin. Bu kişi hala can yakmaya devam ediyor, devletime sesleniyorum bu çeteyi durdursunlar” diye konuştu.

Damlaya damlaya yaptığımız birikim gitti
Adem Çapoğlu’nun eşi Fatime Çöpoğlu, “Elimizde, avcumuzdakini koyunlara yatırım yaptık geçimimizi sağlayabilmek için. Kendim zaten rahatsızım. Damlaya damlaya birikim yaptık ancak elimizdeki, avcumuzdaki gitti ne yapacağımızı şaşırdık. Eşim uzun bir süredir işsiz, ev geçindirmeye uğraşıyor ve kendisi de rahatsız. Yalvarıyorum yetkililere; bu kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor ve benle alay ediyor. Buradan sesleniyorum büyüklerimize, devlet yetkililerine, Cumhurbaşkanımıza ne olur bizim malımızı, geçim kaynağımızı bize bulsunlar. Bu şahsı yakalasınlar başka kişilerin emeklerini çalmasın ve başkalarının canını yakmasın. Böyle insanları salmasınlar, birçok insanın canını yakıyor” şeklinde konuştu.

Bizim canımızı yaktı, başkalarının da canı yanmasın
Dolandırıcı tarafından harman makinesi alınarak parası verilmeyen diğer bir mağdur Mevlüt Aykır ise, “Ben de Adem Çöpoğlu’nun dolandırıldığı kişi tarafından dolandırıldım. Makinemin ilanını gördü internetten ve iletişime geçti benimle. Daha sonrasında satışı için geldi ve senet düzenledi. 2 gün sonra para verecekti, telefonlarımı açmadı. Belli bir süre sonra senedin günü vardı ve o zamanda aradım telefonlarımı yine açmadı. En son parayı veremeyeceksen, makinemi geri ver dedim. O da; ‘makinenin masrafını ver, biz sana makineyi geri gönderelim’ dedi. Masrafı sorduğumda ise 800 TL masrafı olduğunu söyledi. Daha sonra dolandırıldığını öğrendiğim Adem Çöpoğlu ile irtibata geçtim. Biran önce bu kişinin daha fazla vatandaşın canını yakmadan yakalanmasını istiyoruz. Fındık makinemin maliyeti 35 bin TL. Ve bu kişinin birçok kişiyi dolandırdığını duyduk” ifadelerin kullandı.

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