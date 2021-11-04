Kesilen ağaçlar yandı, alevler ormana sıçramadan söndürüldü 

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde kesilen ağaçların istiflendiği alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Saat 19.00 sıralarında, Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi Dere içi Caddesi´nde arsa üzerinde istiflenen ağaçların bulunduğu alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Ormana yaklaşık 50 metre uzaklıktaki alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-11-04 00:30:43



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