Alkollü eğlence mekanı önündeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli teslim oldu Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanı önünde çıkan ve 3 kişinin yaralanması ile neticelenen silahlı kavga sonrasında şüphelilerden 2’si teslim oldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 Kasım Salı günü gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanının önünde meydana gelmiş ve çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanmıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 3 şüpheli ise olay sonrasında kayıplara karışmıştı. Şüphelilerden 2’si olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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