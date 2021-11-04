5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı Sakarya'dan çaldılar, Kocaeli'de yakalandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı Sakarya'dan çaldılar, Kocaeli'de yakalandılar

İHA

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı Sakarya'dan çaldılar, Kocaeli'de yakalandılar

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri olan 3 kişi jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan evlerinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini de kontrol eden ekiplerce hırsızlık olaylarını; A.D. (27), S.Ç. (21) ve E.Ç. (27) isimli şüphelilerin, 41 B 3623 plakalı araç ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olduğunu da tespit eden ekipler harekete geçti. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı olduğu tespit edilen mutfak ve elektrikli ev eşyaları da ele geçirildi. Eşyalar sahiplerine teslim edilirken gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü eğlence mekanı önündeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli teslim oldu Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Alkollü eğlence mekanı önündeki silahlı kavgaya ...
Kesilen ağaçlar yandı, alevler ormana sıçramadan söndürüldü 
YEREL HABERLER Kesilen ağaçlar yandı, alevler ormana sıçramadan ...
Ağaç yığınlarının bulunduğu alanda korkutan yangın Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Ağaç yığınlarının bulunduğu alanda korkutan ...
SUBÜ Alifuatpaşa Yerleşkesinin inşaatı ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER SUBÜ Alifuatpaşa Yerleşkesinin inşaatı ihaleye ...
İstiridye mantarı üretimi hızla devam ediyor Yılda 4 hasat yapılarak 16-20 ton arası mantar üretilecek
YEREL HABERLER İstiridye mantarı üretimi hızla devam ediyor Yılda 4 ...
Karaciğer kisti olan hasta aynı gün tedavi edilip evine gönderildi
YEREL HABERLER Karaciğer kisti olan hasta aynı gün tedavi edilip ...
700 yıldır ayakta kalarak tarihe ışık tutuyor Orhan Gazi’nin Sakarya’da ki hatırası gün yüzüne çıkıyor ‘Çantı’ tekniğiyle yapılan nadir eser olma özelliği taşıyan Osmanlı mirası restore ediliyor Başkan Ekrem Yüce: “Orhan Gazi’nin hatırasına sahip çıkacağız”
YEREL HABERLER 700 yıldır ayakta kalarak tarihe ışık tutuyor Orhan ...
"Ben vuruldum" dedi gerçek sonradan ortaya çıktı Eski yarasını görerek, ekipleri harekete geçiren adamın sarhoş olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER "Ben vuruldum" dedi gerçek sonradan ortaya çıktı Eski ...
Dolandırdığı yetmedi üstüne para istedi Aynı tezgahla birden fazla kişiyi dolandırdı Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi Mağdur Adem Çöpoğlu: “Elimde, avucumda ne varsa alıp gitti” Mağdur Mevlüt Aykır: “Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın”
YEREL HABERLER Dolandırdığı yetmedi üstüne para istedi Aynı tezgahla ...
O güzergahı kullanacaklar dikkat! Mollaköy Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER O güzergahı kullanacaklar dikkat! Mollaköy Köprüsü ...
D-100’de dört araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER D-100’de dört araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
SUBÜ’den öğrencilere Erasmus bilgilendirmesi
YEREL HABERLER SUBÜ’den öğrencilere Erasmus bilgilendirmesi
Öğrencilerden eğitime macera dolu bir mola
YEREL HABERLER Öğrencilerden eğitime macera dolu bir mola
Öğrenciler, adımlarını otizmli çocuklar için atacak
YEREL HABERLER Öğrenciler, adımlarını otizmli çocuklar için atacak
Serdivan'da 9 sokak daha asfaltlandı
YEREL HABERLER Serdivan'da 9 sokak daha asfaltlandı
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davasında yeni gelişme İddia makamı, sanıklar hakkında 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi Mahkeme heyeti sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için duruşmayı erteledi
YEREL HABERLER FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davasında ...
Sakarya’da çekilen mini dizinin galası yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da çekilen mini dizinin galası yapıldı
Sakarya polisinden uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Sakarya polisinden uyuşturucuya geçit yok
Bu tatlıyı yiyen ikinci tabağı istiyor Tadıyla damakları şenlendiriyor, insanlar yemek için şehir dışından akın ediyor Sakarya’da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar İşletme sahibi ve kadayıf ustası Erdal Toplar: “1 tepsi yaptığımız ürünü bugünlerde 20 tepsinin üzerinde üretiyoruz” İşletme sahibi Ahmet Orhan: “Ürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Bu tatlıyı yiyen ikinci tabağı istiyor Tadıyla ...
SUBÜ, 29 akademik personel alacak
YEREL HABERLER SUBÜ, 29 akademik personel alacak
Alkollü eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 3 yaralı Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Alkollü eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 3 ...
Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.