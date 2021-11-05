Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor

İHA

Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi içerisinde yaptığı ‘Ters Ev’ projesi tamamlandı. Projeyi inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya'mıza daha önce olmayan, turizm trendini yakalayan yeni ve farklı projelerle kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre sosyal ve kültürel anlamda farklı projeler kazandırmaya devam ediyor. Şehir genelinde vatandaşların güzel vakit geçirebileceği, vatandaşın sosyalleşmesini sağlayacak çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Sakarya Millet Bahçesi içerisinde belediyenin ‘YapİşletDevret’ modeliyle başlattığı ‘Ters Ev’ projesinde inşa çalışması kısa sürede tamamlandı. Evin dış ve iç dekorasyonu, mobilya ve aksesuar montaj işlemi bitti. Çevre düzenlemelerinin ardından ev ziyarete açıldı. Kentin merkezinde ters bir yapının olduğunu görenler, ziyaret edip projeyi yakından inceledi. Evin içerisinde bulunan ters oturma odası, çocuk odası ve salonda, ters görünümde olan eşyalar ziyaretçilerin beğenisini kazandı. 190 metrekarelik alana inşa edilen projenin açılışı ise 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Projenin son halini inceleyen Başkan Erkem Yüce, kentin sosyal yaşamına yeni ve dikkat çekici projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, “Dünyanın incisi güzel Sakarya'mıza daha önce benzeri olmayan, turizm trendini yakalayan, yeni ve farlı projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz ters görünümlü ev projemiz ‘yapişletdevret’ usulü ile tamamlandı. Kısa sürede montajımız bitti ve dikkat çeken bu proje ziyarete açıldı. İçeriye girenler, eşyaların ve tüm malzemelerin ters olması karşısında önce şaşırıyor ancak ciddi manada beğeniyorlar. Burada binlerce vatandaşımızın güzel anılar biriktireceğini ve bu evin her bir hemşerimizin hatırasında, fotoğraflarında yaşayacağına inanıyorum. 8 Kasım’da açılışımızı yapacağız inşallah, tüm vatandaşlarımızı bekleriz, hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Soykan’dan öğrencilere tiyatro kursu desteği
YEREL HABERLER Başkan Soykan’dan öğrencilere tiyatro kursu desteği
Sakarya Büyükşehir Belediyesi selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi selin yaraları ...
Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
TEM’de devrilen şeker yüklü tır trafiği kilitledi Kaza sonucu İstanbul istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi Otoyola savrulan şekerler yolun bir kısmını beyaza bürüdü
YEREL HABERLER TEM’de devrilen şeker yüklü tır trafiği ...
TEM'de TIR devrildi; şeker çuvalları yola saçıldı
YEREL HABERLER TEM'de TIR devrildi; şeker çuvalları yola saçıldı
Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza ...
KOM kaçakçılara geçit vermiyor 1 ayda 16 milyon 271 bin 880 adet boş makaron, 4 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
YEREL HABERLER KOM kaçakçılara geçit vermiyor 1 ayda 16 milyon 271 ...
Tekme, yumruk yetmedi cam şişeyle saldırdılar Alkollü olduğu değerlendirilen iki gurup arsında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı
YEREL HABERLER Tekme, yumruk yetmedi cam şişeyle saldırdılar Alkollü ...
5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı Sakarya'dan çaldılar, Kocaeli'de yakalandılar
YEREL HABERLER 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri ...
Alkollü eğlence mekanı önündeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli teslim oldu Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Alkollü eğlence mekanı önündeki silahlı kavgaya ...
Kesilen ağaçlar yandı, alevler ormana sıçramadan söndürüldü 
YEREL HABERLER Kesilen ağaçlar yandı, alevler ormana sıçramadan ...
Ağaç yığınlarının bulunduğu alanda korkutan yangın Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Ağaç yığınlarının bulunduğu alanda korkutan ...
SUBÜ Alifuatpaşa Yerleşkesinin inşaatı ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER SUBÜ Alifuatpaşa Yerleşkesinin inşaatı ihaleye ...
İstiridye mantarı üretimi hızla devam ediyor Yılda 4 hasat yapılarak 16-20 ton arası mantar üretilecek
YEREL HABERLER İstiridye mantarı üretimi hızla devam ediyor Yılda 4 ...
Karaciğer kisti olan hasta aynı gün tedavi edilip evine gönderildi
YEREL HABERLER Karaciğer kisti olan hasta aynı gün tedavi edilip ...
700 yıldır ayakta kalarak tarihe ışık tutuyor Orhan Gazi’nin Sakarya’da ki hatırası gün yüzüne çıkıyor ‘Çantı’ tekniğiyle yapılan nadir eser olma özelliği taşıyan Osmanlı mirası restore ediliyor Başkan Ekrem Yüce: “Orhan Gazi’nin hatırasına sahip çıkacağız”
YEREL HABERLER 700 yıldır ayakta kalarak tarihe ışık tutuyor Orhan ...
"Ben vuruldum" dedi gerçek sonradan ortaya çıktı Eski yarasını görerek, ekipleri harekete geçiren adamın sarhoş olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER "Ben vuruldum" dedi gerçek sonradan ortaya çıktı Eski ...
Dolandırdığı yetmedi üstüne para istedi Aynı tezgahla birden fazla kişiyi dolandırdı Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi Mağdur Adem Çöpoğlu: “Elimde, avucumda ne varsa alıp gitti” Mağdur Mevlüt Aykır: “Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın”
YEREL HABERLER Dolandırdığı yetmedi üstüne para istedi Aynı tezgahla ...
O güzergahı kullanacaklar dikkat! Mollaköy Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER O güzergahı kullanacaklar dikkat! Mollaköy Köprüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.