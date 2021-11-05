Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Amatör Spor Kulübü yöneticileri ile bir araya geldi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Meclis Üyesi Behlül Bayrak, Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ile bir araya geldi. Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Yaşar Zımba’nın da katıldığı buluşmada, amatör kulüplerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Mutlu Işıksu, başarı temennisinde bulundu.

Adapazarı’nın her alanda başarılı ve örnek gösterilen bir merkez olması için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, birlik ve beraberliğin öneminin altını çizdi. Başkan Işıksu, “Adapazarı’mızı çok seviyoruz ve her alanda daha başarılı olması için hep birlikte gayret ediyoruz. Amatör spor kulüplerini bu anlamda önemsiyoruz. Yöneticilerimizle zaman zaman farklı vesilelerle bir arada oluyorduk, hep birlikte bir kez daha toplandık. Bizlere ilgi gösteren amatör spor kulüpleri başkanımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. Şehrin kalbi olan Adapazarı’mızın spor geleceğinin çok daha iyi noktalarda olması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de aldığımız karar neticesinde amatör kulüplerimize desteklerimizi sürdürdük. Adapazarı, sporla güzel” dedi.

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