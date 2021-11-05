Sakaryaspor’un eski başkanı koronaya yenildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

20102011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Halit Evin, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

20102011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Halit Evin, bir süre önce korona virüs salgınına yakalandı. Yaklaşık iki haftadır korona virüs sebebiyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi alına alınan Evin, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Evin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halit Evin’in cenazesi ile ilgili ayrıntılar ise hastanedeki işlemleri sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, eski başkanlarını kaybetme üzüntüsü yaşayan yeşilsiyahlı takım sosyal medya üzerinden, “Kulübümüzün eski başkanlarından Halit Evin’in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş durumdayız. Merhuma rahmet, geride kalanlarına sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağolsun” paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.