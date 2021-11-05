Sakaryaspor, Ajax ile Avrupa’nın en az gol yiyen takımı pozisyonunu paylaşıyor Sakaryaspor birçok dünya devini geride bıraktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. haftanın ardından 20 puan ile 4. sırada yer alan Sakaryaspor, Avrupa’nın 7 ligi ve Türkiye ligleri de dahil olmak üzere en az gol yiyen takım konumunu Ajax ile paylaşıyor.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak uzun süredir hasret kaldığı üst lig hayaline son vermek isteyen Sakaryaspor, geçen sezon kadrosunda bulunan 21 oyuncu gönderirken, kadroya 23 yeni ismi dahil etti. Güçlendirdiği kadrosuyla bir üst lige çıkma hayali kuran yeşilsiyahlılar bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Bu sezon oynadığı 10 maçta 17 gol atarken, kalesinde 2 gol gören Sakarya ekibi, birçok dünya devini bu alanda geride bıraktı.

TFF 2. Lig’de bu sezon sadece Bayburt Özel İdare Spor ve Ankaraspor maçlarında kalesinde 1’er gol gören yeşilsiyahlılar, oynadığı 8 lig maçında ise kalesini gole kapattı. İngiltere Premier Lig'de Chelsea 10 maçta 3 gol, İspanya Ligi La Liga’da Sevilla ve Athletic Bilbao 11 maçta 7 gol, İtalya Ligi Serie A’da Napoli 11 maçta 3 gol, Almanya Bundesliga'da Frieburg 10 maçta 7 gol, Fransa Ligue 1’de Nice 12 maçta 9 gol, Portekiz Ligi'nde Sporting CP 10 maçta 4 gol ve Süper Lig’te ise Hatayspor 11 maçta kalesinde 8 gol gördü. Sakaryaspor ise Hollanda Eredivisie Ligi’nde 11 maçta 2 gol yiyen Ajax ile Avrupa’nın en az gol yiyen takımı pozisyonunu paylaşıyor.



Türkiye liglerinde namağlup 5 takımdan bir tanesi

Sakaryaspor aynı zamanda Türkiye liglerinde namağlup 5 takımdan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Bu sezon oynadığı 10 lig maçında 5 galibiyet ve 5 beraberlik alan yeşilsiyahlılar, Trabzonspor, Ümraniyespor, Hekimoğlu Trabzon ve Batman Petrolspor kulüpleri ile birlikte namağlup takımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, Süper Lig hasreti çekerken, taraftarları ise tribünleri açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.