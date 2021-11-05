Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı sporcular madalyaları ile Başkan Işıksu’yu ziyaret ettiler

İHA

Başarılı sporcular madalyaları ile Başkan Işıksu’yu ziyaret ettiler

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Başkan Mutlu Işıksu’ya makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Işıksu, “Belediyemiz Gençlik ve Spor Kulübünün çatısı altında ülkemizde ve yurtdışında birçok başarıya imza atan sporcularımızla bir araya geldik. Adapazarı’mızın gururu olan gençlerimizi kutluyorum” dedi.
Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ece Asude Deniz, 39 Eylül 2021 tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonasında Bayanlar 63 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan Ediz, 1324 Ekim 2021 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Genç Kadınlar Boks Şampiyonasında Avrupa 3’üncüsü olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.
Yüzme kategorisinde büyük başarılarıyla adından söz ettiren Ada Zehra Anlatıcı, 0411 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Trigames 2021 Avrupa Şampiyonasında Mozaik dalında 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya almaya hak kazandı. Anlatıcı, Mozaik Junior Kategorisinde 100 metre serbest, 50 metre ve 100 metre kurbağalama, açık yaş kategorisinde 200 metre kurbağalama olmak üzere 4 dünya rekoruna imza attı.
Boksta bir başka başarı da Enes Uysal’dan geldi. Genç boksör, 1217 Temmuz tarihleri arasında Sakarya ilinde düzenlenen Üst Minikler Erkek Türkiye Boks Şampiyonasında 50 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Uysal, aldığı başarılı sonuçla Bosna Hersek’te gerçekleşecek olan Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Başkan Işıksu’ya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel’in de bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Mutlu Işıksu sporcuları tebrik ederek, “Adapazarı’mızı her alanda başarılarla taçlandırmaya devam ediyoruz. İlimizde, ülkemizde ve yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Adapazarı’mızın gurur oldular ve bizleri mutlu ettiler. Bizler gençlerimize ve spora destek olmaya, nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz başarıların adresi olmayı sürdürecek. Bu süreçte emekleri olan hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Şehrin Kalbi Adapazarı’mıza sporda da değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Önce evini yakmaya sonra hortumla söndürmeye çalıştı Psikolojik sorunları olan kadının ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı
YEREL HABERLER Önce evini yakmaya sonra hortumla söndürmeye ...
Seyir halindeyken dorsesinden düşen borular trafiği tehlikeye attı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken dorsesinden düşen borular trafiği ...
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde Güz Dönemi eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde Güz Dönemi ...
Sakaryaspor, Ajax ile Avrupa’nın en az gol yiyen takımı pozisyonunu paylaşıyor Sakaryaspor birçok dünya devini geride bıraktı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Ajax ile Avrupa’nın en az gol yiyen ...
Sakaryaspor’un eski başkanı koronaya yenildi
YEREL HABERLER Sakaryaspor’un eski başkanı koronaya yenildi
Kültür sanat etkinlikleri zengin içerikleriyle devam ediyor
YEREL HABERLER Kültür sanat etkinlikleri zengin içerikleriyle devam ...
Başkan Işıksu, ASKF yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Işıksu, ASKF yönetimiyle bir araya geldi
Meme kanserinden korunma yöntemleri seminerde konuşuldu
YEREL HABERLER Meme kanserinden korunma yöntemleri seminerde ...
67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, kansere yenildi
YEREL HABERLER 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, kansere yenildi
Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor
YEREL HABERLER Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor
Başkan Soykan’dan öğrencilere tiyatro kursu desteği
YEREL HABERLER Başkan Soykan’dan öğrencilere tiyatro kursu desteği
Sakarya Büyükşehir Belediyesi selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi selin yaraları ...
Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
TEM’de devrilen şeker yüklü tır trafiği kilitledi Kaza sonucu İstanbul istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi Otoyola savrulan şekerler yolun bir kısmını beyaza bürüdü
YEREL HABERLER TEM’de devrilen şeker yüklü tır trafiği ...
TEM'de TIR devrildi; şeker çuvalları yola saçıldı
YEREL HABERLER TEM'de TIR devrildi; şeker çuvalları yola saçıldı
Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza ...
KOM kaçakçılara geçit vermiyor 1 ayda 16 milyon 271 bin 880 adet boş makaron, 4 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
YEREL HABERLER KOM kaçakçılara geçit vermiyor 1 ayda 16 milyon 271 ...
Tekme, yumruk yetmedi cam şişeyle saldırdılar Alkollü olduğu değerlendirilen iki gurup arsında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı
YEREL HABERLER Tekme, yumruk yetmedi cam şişeyle saldırdılar Alkollü ...
5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı Sakarya'dan çaldılar, Kocaeli'de yakalandılar
YEREL HABERLER 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri ...
Alkollü eğlence mekanı önündeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli teslim oldu Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Alkollü eğlence mekanı önündeki silahlı kavgaya ...
Kesilen ağaçlar yandı, alevler ormana sıçramadan söndürüldü 
YEREL HABERLER Kesilen ağaçlar yandı, alevler ormana sıçramadan ...
Ağaç yığınlarının bulunduğu alanda korkutan yangın Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Ağaç yığınlarının bulunduğu alanda korkutan ...
SUBÜ Alifuatpaşa Yerleşkesinin inşaatı ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER SUBÜ Alifuatpaşa Yerleşkesinin inşaatı ihaleye ...
İstiridye mantarı üretimi hızla devam ediyor Yılda 4 hasat yapılarak 16-20 ton arası mantar üretilecek
YEREL HABERLER İstiridye mantarı üretimi hızla devam ediyor Yılda 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.