Kaçakçılara polis baskını: 6 gözaltı Yüzlerce puro ve litrelerce kaçak içki ele geçirildi

Sakarya il genelinde polis ekipleri tarafından kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 855 litre el yapımı içki, 10 litre tıbbi etil alkol, 3 parça içki imalatında kullanılan malzeme, 828 adet puro ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında ise 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Kent genelinde 40 iş yeri ve 1 eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 855 litre el yapımı içki, 10 litre tıbbi etil alkol, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 3 parça içki imalatında kullanılan malzeme, 828 adet puro, 400 gram esrar, 151 paket sigara, 60 adet cinsel içerikli ürün, 23 adet mermi, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin ise 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.