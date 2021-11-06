Sakarya´da sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da polis ekipleri tarafında farklı adreslere yapılan operasyonlarda 885,4 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ile 400 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte içki üretildiğine yönelik gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından polis, farklı ilçelerdeki farklı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 885,4 litre sahte içki, 10 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan malzemeler, 400 gram esrar ve 2 av tüfeği, 1 tabanca, cinsel gücü artırıcı hap ile sprey ele geçirdi, 6 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2021-11-06 11:16:26
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