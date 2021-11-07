Atıksu arıtma tesisi longozu koruma altına alacak

Sakarya Büyükşehir Kasım Meclis Toplantısında 52 madde karara bağlanacak. Toplantıda Kaynarca başta olmak üzere Acarlar Longozunu ve çevresini koruyacak 34 milyon TL’lik atıksu arıtma tesisi projesi için Başkan Ekrem Yüce’ye yetki verilecek. Ayrıca amatör spor kulüplerine destek de meclisin gündeminde olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Meclis Toplantısı, 8 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, 52 gündem maddesi meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlanacak. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak meclis toplantısında şehrin yeni projeleri için de süreç başlatılacak.

Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantıda ayrıca amatör spor kulüplerini yakından ilgilendiren bir maddede oylanacak. Spor şehri Sakarya’da çok sayıda gencin ter döktüğü amatör futbol takımlarının desteklenmesi için Başkan Ekrem Yüce’ye yetki verilecek.

Kasım Meclis Toplantısının en önemli maddelerinden biri de Kaynarca’da inşa edilecek Atıksu Arıtma Tesisi için yaşanan gelişme olacak. Büyükşehir Belediyesi proje için İller Bankası’ndan 34 milyon TL’lik kaynak sağlayacak. Doğayı korumaya yönelik atılan dev adım ile Acarlar Longozu ve çevresi atıklardan korunacak. Kaynarca’da atıksular toplanacak ve inşa edilecek arıtma tesisinde arıtılacak. Tesis yıllık 1 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak.

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