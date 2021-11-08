Şehit babası Yusuf Sağır, oğlunun katilinin yakalanmasını bu sözlerle anlattı 18 sene sonra yakalandı, şehit babasının sözleri yürekleri dağladı Şehit babası Yusuf Sağır: “Soludukları hava, yedikleri nimet haram olsun” “Acımız tazelendi, tarifi zor bir olay” “Şehit ailesine yapılan sözlü saldırıyı lanetle kınıyorum, böyle milletvekili olmaz olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit babası Yusuf Sağır, oğlunun katilinin yakalanmasını bu sözlerle anlattı 18 sene sonra yakalandı, şehit babasının sözleri yürekleri dağladı Şehit babası Yusuf Sağır: “Soludukları hava, yedikleri nimet haram olsun” “Acımız tazelendi, tarifi zor bir olay” “Şehit ailesine yapılan sözlü saldırıyı lanetle kınıyorum, böyle milletvekili olmaz olsun”

İHA

Şehit babası Yusuf Sağır, oğlunun katilinin yakalanmasını bu sözlerle anlattı 18 sene sonra yakalandı, şehit babasının sözleri yürekleri dağladı Şehit babası Yusuf Sağır: “Soludukları hava, yedikleri nimet haram olsun” “Acımız tazelendi, tarifi zor bir olay” “Şehit ailesine yapılan sözlü saldırıyı lanetle kınıyorum, böyle milletvekili olmaz olsun”

Tunceli’de 2003 yılında Jandarma er Serkan Sağır’ı şehit eden teröristin 18 yıl sonra yakalanmasının ardından şehit babası Yusuf Sağır, “Acımız o günkü gibi taze. Ülkeye hep ihanet ettikleri için soludukları hava, yedikleri nimet haram olsun” diyerek yaşadıkları duyguları dile getirdi.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan H.M. isimli teröristin, itirafı neticesinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Göltepe kırsalında 2003 yılında şehit olan Jandarma er Serkan Sağır’ın şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmişti. 18 yılın ardından oğullarını şehit eden teröristin yakalanması Sakarya’nın Karasu ilçesi Resuller Mahallesi’nde yaşayan aileye ulaştı. Haberi alan aile, karmaşık duygular içerisine girdiklerini belirterek, yaşadıkları duyguları dile getirdi. Katilin yakalandığını öğrendiklerinde yüreklerine biraz da olsa su serpilse de acılarında bir hafifleme olmadığını belirten şehit babası ve Resuller Mahallesi Muhtarı Yusuf Sağır, “Böyle bir azılı katilin 18 yıldır ülkemizde yaşaması bizim için bir şansızlık. Ama, devletimiz büyük bir devlet olduğunu burada da gösterdi. Katili yakaladı. İnşallah devletimiz gereken cezayı verecektir. Bizler de takipçisi olacağız” dedi.

Acımız azalmadı
Acının azalmadığının vurgusunu yapan şehit babası Sağır, “Tabii ki devletimizin halen takip edip 18 yıl önceki olayı çözmesi bizi mutlu ediyor ama acımız kesinlikle azalmadı. Bir tane fidanı toprağa vermişiz. Acımız, bugünkü gibi taze. Ama devletimiz o gün, bugün, her zaman yanımızda. Halen daha, ‘Vatan sağ olsun’ diyoruz. Bu katillere, böyle güzel ülkeye hep ihanet ettikleri için soludukları hava, yedikleri nimet haram olsun. Haberi Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Çolak anında bize iletti. Sosyal medyadan da takip ettik. Türkiye’nin, devletimizin ilgisi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Tarifi zor bir olay
Eşinin, Şehit Sağır ile birlikte şehit edilen Kayserili Jandarma Er Emin Urhan’ın annesiyle görüştüğünü de belirten Sağır, “Konuşamıyorlar. Sanki o günkü acıyı yeniden yaşıyormuş gibi hissiyatları vardı. Tabii, bu bizim için de geçerli. Zor bir olay. Bunun tarifinde zorlanıyoruz. Onun için acımız aynı. Tazelendi gibi. Tabii katil yakalandığı için biraz yüreklerimize su serpilse de acımızda bir hafifleme olacağını tahmin etmiyorum. Olmadı da” şeklinde konuştu.

Şehit ailesine yapılan sözlü saldırıyı lanetle kınıyorum
Son zamanlarda basında talihsiz bir olaya şahit olduğunu da sözlerine ekleyen şehit babası Muhtar Sağır, “Şehit ailesine yapılan bir sözlü saldırıyı lanetle kınıyorum. Bizler, bir ayrıcalık istemiyoruz. Bir şehit babası olarak böyle bir şeyi duyduğumuzda kahrolduk. Böyle milletvekili olmaz olsun. Ne yazık ki bu da ülkenin şansızlığı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan ...
Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu Ters dönerek hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu Ters ...
Atıksu arıtma tesisi longozu koruma altına alacak
YEREL HABERLER Atıksu arıtma tesisi longozu koruma altına alacak
34 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme suyuna ulaşıldı
YEREL HABERLER 34 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme suyuna ...
Kış ayları geldi, vatandaş sobacıların yolunu tuttu
YEREL HABERLER Kış ayları geldi, vatandaş sobacıların yolunu tuttu
SAKVA’dan, Vali Kaldırım’a anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER SAKVA’dan, Vali Kaldırım’a anlamlı ziyaret
Husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayarak kayıplara karıştı Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayarak ...
Ağaç budarken üzerine dal düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaç budarken üzerine dal düşen adam hayatını ...
İşlediği cinayeti 21 yıl sonra itiraf etti 2000 yılında öldürdüğü kişiyi evinin arkasındaki ormanlık alana gömmüş
YEREL HABERLER İşlediği cinayeti 21 yıl sonra itiraf etti 2000 ...
Koronaya yenilen Sakaryaspor’un eski başkanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronaya yenilen Sakaryaspor’un eski başkanı son ...
Sakarya´da sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya´da sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
Kaçakçılara polis baskını: 6 gözaltı Yüzlerce puro ve litrelerce kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçakçılara polis baskını: 6 gözaltı Yüzlerce puro ve ...
Polis, uyuşturucuya geçit vermedi 2741 gram esrar, 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis, uyuşturucuya geçit vermedi 2741 gram esrar, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.