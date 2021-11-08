‘Daha güzel Akyazı’ sloganı ile başlatılan çalışmalar devam ediyor

Akyazı Belediyesi, ilçeyi güzelleştirmek adına ‘Daha güzel Akyazı’ sloganı ile başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Akyazı Belediyesi’nin ilçe genelinde devam eden projelerinde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. ‘Daha güzel Akyazı’ sloganı ile başlatılan projeler kapsamında gençlik merkezi, spor kompleksi ile yüzme havuzu projelerinde zemin iyileştirme ve Jet Grout (silindir) kolonlarının çakılması işlemi sonrasında temeli atma çalışması başlatılacak. Başkan Bilal Soykan’ın vatandaşları çamurdan ve tozdan kurtarmak adına başlattığı sıcak asfalt çalışmaları kapsamında ise Yongalık Mahallesindeki ekiplerin faaliyetleri tüm hızı ile devam ediyor. Mahalle sakinlerince memnuniyetle karşılanan bu çalışmada da sıcak asfalt serimi işleminin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. ‘Çarşı İçi Güzelleştirme’ projesinde ise dekoratif kilitli parke döşeme işlemine başlandı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hep birlikte daha güzel bir Akyazı için çalışmalarımıza var gücümüz ile devam ediyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak çarşı içini Akyazı’mıza yakışır bir hale getireceğiz. Tüm hemşehrilerimize anlayışları için teşekkür ediyorum” dedi.

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