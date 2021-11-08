Bakan Soylu şehit ailesi ile görüntülü konuştu Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin acılı ailenin duygularına ortak oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 2003 yılında Jandarma Er Serkan Sağır’ı şehit eden teröristin 18 yıl sonra yakalanmasının ardından şehit babası Yusuf Sağır ile görüntülü konuştu. Acılı ailenin duygularına ortak olan Bakan Soylu, “18 yıl oldu. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah” dedi.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Göltepe kırsalında 2003 yılında şehit olan Jandarma Er Serkan Sağır’ın şehit edilmesi olayının failinin H.M. isimli terörist olduğu belirlenmişti. 18 yıl sonra Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan H.M. isimli teröristin itirafını şehit ailesinin öğrenmesinin adından Sakarya Jandarma İl Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu aileye ziyarette bulundu. Ziyaret sonrasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ardından ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileyi arayarak duygularına ortak oldu.



"Kardeşimizin intikamını aldık"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, “Kahraman şehidimiz Serkan Sağır kardeşimizin intikamını aldık. İçişleri Bakanımız Soylu da sizinle görüşmek istiyor. Allah sizlerin bu sabrını, metanetini herkese nasip etsin. Vatan için hayatını feda eden o kahramanımızın babası, annesi olarak ülkemizin, milletimizin, şehidimizin bize emanet ettiği kutsal emanetlersiniz. Her zaman yanı başınızdayız” dedi.

Şehit babası Sağır ise, “Sizlere her zaman çok güveniyoruz. Bugüne kadar yanımızda oldunuz. Ülkem için yapamayacağım bir şey yok. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkenin başında sizin gibi değerli insanlar var. Allah eksikliğinizi vermesin sevgili komutanım. 2003 yılından beri artık o benim değil ülkemin şehidi” dedi.



"Allah bizi size mahcup etmesin inşallah"

Orgeneral Çetin’in ardından İçişleri Bakanı Soylu, şehit babasını arayarak telefon aracılığıyla görüntülü bir görüşme yaptı. Acılı ailenin duygularına ortak olan Bakan Soylu, “Tekrar başımız sağ olsun. Biz size, makamınıza, sabrınıza minnettarız. Allah sizden razı olsun. 18 yıl oldu. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Oradaki arkadaşlarımızla, komutanlarımızla, valimizle, buradaki bütün arkadaşlarımızla emrinize amadeyiz. Allah razı olsun. Hürmet ediyorum” diye konuştu.



"Soludukları hava dahi haram zıkkım olsun"

Bakan Soylu’ya aradığı için teşekkürlerini ileten Yusuf Sağır, “18 yıldır bu ülkede dolaşmışlar. Soludukları hava dahi haram zıkkım olsun. Bugün acıları sanki yeniden yaşamış gibi olduk ama bir yerde de mutlu olduk sevgili bakanım. Kayseri’deki şehit babamızla da irtibat halindeyiz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

Acılı anne Leyla Sağır ise, “Allah ayağınızı taşa dokundurmasın. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Hayırlı uzun ömür nasip etsin” şeklinde konuştu.

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