Sakarya’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 54 AFV 406 plakalı Fiat marka otomobil ile ana yola dönmek isteyen H.S. idaresindeki 54 TH 035 plakalı Mitsubishi marka panelvan çarpıştı. Kazada E.K. ve H.S. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.