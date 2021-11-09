Minik eller, lösemi hastalığına dikkat çekmek için boyadılar

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Altınküre Okulları 4'üncü sınıf ğretmen ve öğrencileri Lösemili Çocuklar haftasında hastalığa dikkat çekmek adına Sakarya Üniversitesi Lösev Topluluğunun “El Boyama” etkinliğine katıldı.

Altınküre Okulları 4. Sınıf öğretmen ve öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Sakarya Üniversitesi Lösev Topluluğunun “El Boyama” etkinliğine katıldı. 4. Sınıf öğretmeni Mustafa Yıldırım, “Lösemi değil, iyilik bulaşır. Küçük bedenlerin büyük mücadelesinde farkındalık oluşturması açısından Lösemili Çocuklar Haftası’nı önemsiyor, tüm lösemili çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz” dedi.

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