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Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

DHA

Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi


Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Veysel Kocabacak (24), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi´nde meydana geldi. Veysel Kocabacak yönetimindeki 54 ADB 813 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Veysel Kocabacak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Veysel Kocabacak bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2021-11-10 13:56:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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