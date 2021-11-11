Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı 2 otomobil, 1 beton mikseri ve 1 pikapın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2 otomobil, 1 beton mikseri ve 1 pikap tarzı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Sümbüllü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (49) idaresindeki 54 DL 513 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan R.T. (23) idaresindeki 54 HD 761 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonrasında N.D. idaresindeki 41 FC 813 plakalı araç ile R.K. idaresindeki 54 KH 914 plakalı aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan H.T., N.D., R.K., F.K., M.K., D.S., M.K. ve U.E.S. isimli toplam 8 yaralı Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 aracın karışıp 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı.

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