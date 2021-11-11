Yaralı kuşu belediyeye teslim etti Tedavisi ardından yaralı kuş doğaya bırakılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı kuşu belediyeye teslim etti Tedavisi ardından yaralı kuş doğaya bırakılacak

İHA

Yaralı kuşu belediyeye teslim etti Tedavisi ardından yaralı kuş doğaya bırakılacak

Serdivan’da bir vatandaş, Serdivan Belediyesi önünde yaralı halde bulduğu kuşu alarak Belediye’ye götürdü.
Emekli Öğretmen İsmail Arslan emlak vergisini ödemek için Serdivan Belediyesi’ne gittiğinde, yol üzerinde yaralı halde bulduğu kuşu belediye personeline teslim etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları ekibi, yaralı Çıvgın kuşunu tedavisi için veterinere götürdü. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaralı çıvgının tedavisinin ardından doğaya geri bırakılacağı, vatandaşların böyle bir durumla karşılaştıklarında belediyeye ulaşmaları halinde, sokak hayvanları ekibinin yaralı hayvana ulaşarak derhal müdahale edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı 2 otomobil, 1 beton mikseri ve 1 pikapın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı 2 ...
2 ilde marketlerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 2 ilde marketlerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
10’dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladılar, çaldıkları ürünler ile yakalandılar 18 ila 44 ayrı suçtan aranmaları bulunan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER 10’dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli ...
09.04’te zamanı durdurmak için saat oldular 200 öğrenci Atatürk’ü işte böyle andı
YEREL HABERLER 09.04’te zamanı durdurmak için saat oldular 200 ...
Sakaryaspor, Afjet Afyonspor maçının ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere: “Biz Sakaryaspor olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Afjet Afyonspor maçının ...
Tüm hastane personeli 09.05’te Atatürk’ü andı
YEREL HABERLER Tüm hastane personeli 09.05’te Atatürk’ü andı
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’ne büyük ilgi
Atilla Karaoğlan, AKM’de futbolu anlattı
YEREL HABERLER Atilla Karaoğlan, AKM’de futbolu anlattı
Akyazı’da mahalleler güzelleşiyor
YEREL HABERLER Akyazı’da mahalleler güzelleşiyor
Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Sakarya’da yüksek kesimlere kar yağdı
YEREL HABERLER Sakarya’da yüksek kesimlere kar yağdı
09.05’te Sakarya’da hayat 1 dakikalığına durdu
YEREL HABERLER 09.05’te Sakarya’da hayat 1 dakikalığına durdu
Evinin yanışını çaresizce izledi
YEREL HABERLER Evinin yanışını çaresizce izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi “Reisi ara” sloganları caddeyi inletti, Binali Yıldırım partilileri kırmadı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Sakarya’da miting havasında karşılandı Telefon eşliğinde Sakaryalılara seslenen Erdoğan: "İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak" Binali Yıldırım: "Şehitler bizim baş tacımızdır, Peygamberimizin komşularıdır"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle ...
‘81 İl 81 Kızılay Anaokulu’ projesi Sakarya’ya bir okul kazandırdı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: “81 ile 81 anaokulu projesinde görülen görülmeyen birçok destek var”
YEREL HABERLER ‘81 İl 81 Kızılay Anaokulu’ projesi Sakarya’ya bir ...
Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Binali Yıldırım: “Sizin ağabeyiniz, kankanız olarak buradayım” AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya’da üniversite öğrencileri ile buluştu Yıldırım: “Hamdolsun dünyadaki 54 ülkenin nüfusundan fazla üniversite öğrencimiz var”
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Binali ...
İzinsiz hayvan bulunduran adama ceza yağdı Evinden 2 kuğu, 2 Laysan ördeği, 2 Mısır kazı, 1 minyatür kumru çıktı, 11 bin 730 lira ceza yedi
YEREL HABERLER İzinsiz hayvan bulunduran adama ceza yağdı Evinden 2 ...
Şehit Kaymakam babasından, Lütfü Türkkan’a sert tepki Asım Safitürk: “Milleti temsil etme karakteri yok bu adamda” “Millete bu hakareti yapan kişi, mecliste milleti temsil edemez” “Vatan için şehit olan insanlara hakaret eden, vatan düşmanı olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam babasından, Lütfü Türkkan’a sert ...
Minik eller, lösemi hastalığına dikkat çekmek için boyadılar
YEREL HABERLER Minik eller, lösemi hastalığına dikkat çekmek için ...
Vali Kaldırım kravatı çıkardı okul bahçesinde öğrencilerle top oynadı O anları sosyal medya hesabından ‘Yeni rakiplerimizi bekliyoruz’ notu ile paylaştı
YEREL HABERLER Vali Kaldırım kravatı çıkardı okul bahçesinde ...
Sakarya güne sisle uyandı Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı
YEREL HABERLER Sakarya güne sisle uyandı Görüş mesafesi 50 metreye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.