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Şehit Kaymakam Safitürk vefatının 5’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı Şehit Kaymakam babası Asım Safitürk: “Bir evlat acısı, vatan için ödenmiş büyük bir bedel unutulur gibi değil” "Sizlerin bizleri teselli etmeniz, bizi bahtiyar ediyor"

İHA

Şehit Kaymakam Safitürk vefatının 5’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı Şehit Kaymakam babası Asım Safitürk: “Bir evlat acısı, vatan için ödenmiş büyük bir bedel unutulur gibi değil” "Sizlerin bizleri teselli etmeniz, bizi bahtiyar ediyor"

Mardin’de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ölümünün 5’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen 35 yaşındaki Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Bu kapsamda Şehit Kaymakam Safitürk, için mezarı başında bir anma programı düzenlendi. Gerçekleşen programa şehit Kaymakamın Babası Asım Safitürk başta olmak üzere şehidin annesi Fatma Safitürk, şehidin eşi Ayşegül Safitürk, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğlu, Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kaymakamlar, vali yardımcıları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’anı Kerim tilaveti, baba Safitürk ve Vali Kaldırım’ın konuşmasıyla devam etti. Baba Safitürk ve Vali Kaldırım’ın konuşmalarının ardından ise şehit Kaymakam’ın mezarına karanfil konulması ile program son buldu.

Bir evlat acısı, vatan için ödenmiş büyük bir bedel unutulur gibi değil
Şehit Kaymakam babası Asım Safitürk, “Bizim acımızı paylaşmak için geldiniz sizlere ne kadar teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah ülkemize zeval vermesin, şehitlerimizin yerleri, mekanları cennet olsun. Elhamdülillah bizim tecelli bulduğumuz en büyük kaynak burasıdır. Bir evlat acısı, vatan için ödenmiş büyük bir bedel unutulur gibi değil ama sizlerin bizleri teselli etmeniz, bizi bahtiyar ediyor. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allahtan niyazım cennette de böyle buluşuruz. Tekrar tekrar vatan için, millet için şehitlerimize rahmet okuyorum” dedi.

Şehit kardeşimiz bizler için ciddi bir örnek
Anma töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehit kardeşimiz bizler için ciddi bir sembol, örnek ve derstir. Vatanı uğruna, inancı uğruna hiç yılmadan görevinin başında ruhunu Mevlaya teslim etmiştir. Sebep olanların Mevlam bedelini kendilerine ödetsin inşallah. Allah şehidimize gani gani rahmet eylesin. Mevlam birliğimize, kardeşliğimize gölge düşürmesin bizler birlik oldukça hiçbir engel tanımayacağımızı ilan ediyorum” diye konuştu.

Türk milletine mâl olmuş bir kardeşimizdir
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Muhammed Fatih Safitürk, ömrünü bu millete adamış, bayrak sevgisiyle, millet sevgisiyle canını vermiş kıymetli bir kardeşimiz. O sadece Sakaryamıza mâl olmuş, ailesine mâl olmuş biri değil Türk milletine mâl olmuş bir kardeşimizdir. Allah yaptığı hizmetleri hayra vesile eylesin. Zaten hocamızda ifade ettiler, şehitlerimizin makamı bu fani dünyada var olacak en güzel makamlardan birisi. Peygamberlerden sonra en yüce makamdır şehitlik. Ve onun makamı da yüce Allah tarafından bizim bilmediğimiz bir şekilde takdir ediliyor. Tabii asil bir milletin mensuplarıyız. İnsanlığa insanlık götürmüş, insanlığa medeniyet götürmüş, insanlığı baş tacı yapmış, insanı eşrefi mahluk olarak görmüş çok kıymetli bir milletin mensuplarıyız. Tekrar şehidimize gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı nur olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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