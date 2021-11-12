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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derslerini İstanbul Maratonu’nda işlediler

İHA

Derslerini İstanbul Maratonu’nda işlediler

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, ‘Sporda Etkinlik Yönetimi’ dersi kapsamında 43. İstanbul Maratonu’nda gönüllü olarak yer aldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, fakültenin öğretim üyelerinden Dr. İlayda Gülseren Demir’in yürüttüğü ‘Sporda Etkinlik Yönetimi’ dersi kapsamında İstanbul Maratonu’na gönüllü olarak katıldı. Dekan Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu’nun da yer aldığı faaliyette Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri mesleki olarak gözlemleme fırsatı yakaladıkları uluslararası bir spor etkinliğinde yer alırken; gönüllülük bilinci kazanma, yeni arkadaşlar edinme ve farklı bir atmosferi deneyimleme fırsatına sahip oldular.
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu; 42 kilometre, 15 kilometre, Paten ve Halk Koşusu kategorileriyle 43. kez düzenlendi. Kademeli başlayan maratonda sporcular ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bir kıtadan diğerine geçti. İstanbul Maratonu diğer bir yönüyle ‘Yardımseverlik Koşusu’ ile koşucuların sivil toplum kuruluşlarına desteklemek amacıyla kaynak aktardığı koşu organizasyonlarından birisi olma özelliğine de sahip bulunuyor.

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