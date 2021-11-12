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Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isterken şoku yaşadı Tapulu arsası belediye tarafından parsellenerek tekrar kendisine satılmaya çalışıldı 1 milyonun üzerinde zararı olduğunu söyleyen vatandaş belediyeye dava açacak Mağduriyetini dile getiren Ömer Çalışkan: “Aldığım arsayı tekrar bana parsellemeye, satmaya çalışıyorlar” “80 metrekaremi işgal etmişler, 1 milyonun üzerinde zararım var”

İHA

Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isterken şoku yaşadı Tapulu arsası belediye tarafından parsellenerek tekrar kendisine satılmaya çalışıldı 1 milyonun üzerinde zararı olduğunu söyleyen vatandaş belediyeye dava açacak Mağduriyetini dile getiren Ömer Çalışkan: “Aldığım arsayı tekrar bana parsellemeye, satmaya çalışıyorlar” “80 metrekaremi işgal etmişler, 1 milyonun üzerinde zararım var”

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 4 yıl önce tapulu aldığı arsasında yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Bir kısmı yola bir kısmının ise farklı bir araziye belediye tarafından parsellenen arazisinin tekrar satın alınması istenilen vatandaş, hakkını alabilmek için ilçe belediyesine dava açmaya hazırlanıyor. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Ömer Çalışkan, "Benim parsellenmiş aldığım arsayı tekrar bana parsellemeye, satmaya çalışıyorlar. 80 metrekaremi işgal etmişler, 1 milyonun üzerinde zararım var" dedi.
İddiaya göre, Kocaali ilçesinde ikamet eden Ömer Çalışkan isimli vatandaş, 2017 yılında aldığı arsaya ev yapmaya başladı. Maddi imkansızlıktan dolayı yarım bıraktığı evin inşaatına 2021 yılında tekrar başlayan ve evin çevresine bahçe duvarı çekmek için harita mühendisi getiren Çalışkan, yapılan ölçüm sonrasında arsasının parsellerinin başka bir arsada göründüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Durum hakkında bilgi almak için Kocaali Belediyesine giden Çalışkan, yetkililerden yüzde 18 uygulaması yapıldığını öğrendi. 2017 aldığı parselli arsanın yanından geçen yolun belediye tarafından arsalaştırdığını, kendi arsasının bir kısmının da başka bir araziye parsellendiğini iddia eden çalışkan, Kocaali Belediyesine dava açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde zararının olduğunu ifade eden Ömer Çalışkan, arsasından belediyenin 80 metrekare alana yakın yeri işgal ettiğini belirtti.

Arsamızdan 80 metrekare alınmış
Parselli arsasının başka bir arsaya dahil edildiğini iddia eden Ömer Çalışkan, “İki arkadaş 2017 yılında 2 tane arsa aldık, birini sattık ve sattığımız arsanın parası ile bu inşaata başladık. 2018’in ilk aylarında bu inşaatı yaptık ve paramız bittiği için inşaatımızı durdurduk. Burada 274 metrekare net arsamız var, köşe başı burası. Geçtiğimiz günlerde, tekrar bu inşaatı yapmaya başladık ve bahçe duvarını çekmek istedik, onun için kod ve bunun için de haritacı lazımdı. Haritacıyı çağırdık ve koordinatlar başka çıktı. Burada olan yol parsel olmuş, arsamızdan 80 metrekare alınmış ve bizim binamız diğer parsele kaymış. Bunu belediyede fen işleri memurları ile görüştük, diyor ki; yüzde 18 uygulaması yapılmış. Bu uygulamanın araştırmasını yaptım ve o uygulama da şuymuş; bir tarlan varsa bunu parsellersin, yüzde 2030 kırparsın bu park veya yol olur. Zaten benim arsam parselli, ruhsatı veren sensin. Hatta bizim ilk binamız ve bu işte bir yanlışlık olmasın diye Fen İşleri Müdürüne gittim. ‘Bu binayı senin himayen altında yapalım, senin bildiğin bir mühendis aracılığı ile yapalım ki biz burada yanlış bir şey yapmayalım’ diye söyledim. Her şeyi uygun, ruhsatımızı aldık ve binamızı o şekil yaptık. Peki şimdi bu taşınmaz mülk nasıl sahaya kalıyor, bu yol nasıl iptal oluyor, benim arsam neden yola geçiyor ve yol parsel olup niye satılıyor” dedi.

Aldığım arsayı tekrar bana parsellemeye, satmaya çalışıyorlar
2017 yılında aldığı parselli arsanın kendisine tekrardan satılmaya çalıştığını ve konuyla alakalı belediyenin hiçbir sorumluluk almadığını dile getiren Çalışkan, “Köşe başı arsamın metrekaresi 4 bin 500 5 bin lira, benim zararımı kim verecek. Benim burada 1 milyonun üzerinde zararım var. Zararımı bırak, evime geçmeye yerim, yolum yok. 80 metrekaremi işgal etmişler. Kocaali Belediyesi Fen İşleri ile konuyu tekrar görüştük ve orada fen işleri memuru diyor ki; yandaki yol yapılan parseli arsa yapmışlar, buradan parsel alacaksın. Yani benim parsellenmiş aldığım arsayı tekrar bana parsellemeye, tekrar satmaya çalışıyorlar. Mağduriyetim çok yüksek. Bu zaten parsellenmiş, ruhsat vermişsin, tekrar neyin peşindesin, ne yapmaya çalışıyorsun. Burada taşınmaz bir mülk var, taşınmaz mülkü ikiye bölüyorsun, benim arsamı işgal ediyor ve benim arsamı tekrar bana satmaya kalkıyorsun. Böyle bir saçmalık var mı. Başka türlü bir şey yapamayız diyor, yani hiçbir sorumluluk almıyorlar” diye konuştu.

Gelip burada haneme, mülküme tecavüz ediyorsun bu yanlış bir şey
Haksızlığa uğradığını ve durumu mahkemeye taşımak için avukatlarına talimat verdiğini ifade eden Çalışkan, “2 avukatıma da yetki verdim, gereği neyse yapılacak, hakkımı almak istiyorum. Bu davayı kazanayım sonrasında ise 2 milyona yakın tazminat davası da açacağım. Gelip burada haneme, mülküme tecavüz ediyorsun bu yanlış bir şey. Kocaali Belediyesi yetkililerine soruyorum; benim mağduriyetimi nasıl düzeltecekler, hakkımı nasıl verecekler ve bu yolumu nasıl verecekler. Ben burada hakkımı istiyorum, daha fazla bir şey istemiyorum. Benim malıma el koydular” şeklinde konuştu.

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