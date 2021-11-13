Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada durdurulan sürücü panikleyince muhabirin ayağını ezdi.

İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’nın Karasu ilçesinde de “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganı ile emniyet kemerine farkındalık etkinliği düzenlendi. İlçenin Kaymakamlığı önünde başlayan etkinlikte durdurulan otomobil sürücüsü, panik yaparak etkinliği haberleştirmek isteyen muhabirin ayağını ezdi. O anlar etkinliği çeken başka bir muhabirin kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülere, ilçe kaymakamının muhabirlere “Dikkatli olun” demesi, sonrasında otomobilin muhabirin ayağını ezmesi yer alıyor.

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