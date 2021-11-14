Dünya Diyabet Günü’nde uyardı Bu şikayetleriniz varsa dikkat Uzm. Dr. Halil Demirkan: “Bitkisel takviye ya da besinler diyabetinizi iyileştirmez, ilaçların yerini tutmaz bazen de zarar verebilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Diyabet Günü’nde uyardı Bu şikayetleriniz varsa dikkat Uzm. Dr. Halil Demirkan: “Bitkisel takviye ya da besinler diyabetinizi iyileştirmez, ilaçların yerini tutmaz bazen de zarar verebilir”

İHA

Dünya Diyabet Günü’nde uyardı Bu şikayetleriniz varsa dikkat Uzm. Dr. Halil Demirkan: “Bitkisel takviye ya da besinler diyabetinizi iyileştirmez, ilaçların yerini tutmaz bazen de zarar verebilir”

’14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde diyabete ait bilgilendirmelerde bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Halil Demirkan, “Ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrar çıkma, iyileşmeyen yaralar gibi bulgularınız varsa sizde diyabet yani şeker hastalığı olabilir. Bitkisel takviye ya da besinler diyabetinizi iyileştirmez, ilaçların yerini tutmaz bazen de zarar verebilir” ifadelerine yer verdi.
Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Halil Demirkan ‘14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel bilgilendirmelerde bulundu. Diyabet (şeker hastalığı) belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Demirkan, “Ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrar çıkma, iyileşmeyen yaralar gibi bulgularınız varsa sizde diyabet yani şeker hastalığı olabilir. Diyabet hastalığı vücudumuzda üretilen insülin hormonunun yetersizliği ya da etkisizliği sonucu meydana gelir. İnsulin glukozun hücre içine geçmesini sağlayan hormonumuzdur. Diyabet hastalarında hücre içine geçemeyen glukoz nedeniyle kandaki şeker oranımız yükselmektedir. Bu şeker yüksekliğinin devamlı olması vücudumuzdaki hemen hemen tüm organlara zarar vermektedir. Diyabet sıklığı ülkemizde giderek artmakta olup yapılan bir çalışmada 20 yaş üstü erişkinlerde yüzde 13,7 saptanmıştır. Erişkin yaştaki toplumumuzda yaklaşık üç kişiden birinde diyabet ya da prediyabet dediğimiz şekerin sınırda olma durumu vardır” dedi.
Diyabet tanısının nasıl konulduğu hakkında bilgiler veren Demirkan, “Diyabet tanısı konulması için en az 8 saatlik açlık sonrası bakılan kan şekeri 125 mg/dl üzerinde ya da tokluk kan şekeri 200 mg/dl üzerinde olması gerekir. Hemoglobin A1c testi kan şekeri düzeyimizin 3 aylık ortalaması hakkında bilgi vermekte olup bunun 6.5 üzerinde olması durumunda diyabet tanısı konulur. Kan şeker 100125 mg/dl arasında olan kişiler prediyabet kabul edilmektedir. Bu kişilere 75 gram şeker yükleme testi yapılmalı, bu test sonucunda 2. saat kan şekeri 200mg/dl üzerinde saptanırsa diyabet tanısı konulur. Bu şekilde tanı konulan diyabet halk arasında gizli şeker olarak bilinir. Eğer yüklemede 2. saat 140200 mg/dl arasında saptanırsa glukoz tolerans bozukluğu denir. Bu durum ilerde diyabet gelişimi açısından risk faktörüdür” diye konuştu.

Diyabet tanısı sonrası nelere dikkat edilmeli
Diyabet tanısı sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Halil Demirkan, “Diyabet tanısı konulan kişilerde diyabet tipinin tanımlanması önemlidir. Genellikle orta ve ileri yaşta gözüken tip 2 diyabette insülin direnci ön planda olduğundan diyet ve egzersiz programının yanında şeker düşürücü haplar ile tedaviye başlanılmaktadır. Zaman için haplar yetersiz olduğunda ya da vücudun insülin üretim kapasitesi azaldığında insülin tedavisi gerekmektedir. Tip 1 diyabet genellikle çocuklukgençlik çağlarında gözlenip insülin üretim ve salınımı olmadığından ilk ve tek tedavisi insülin olmaktadır. Hastanın diyabet tipinin araştırılması için yapılan bazı özel tetkikler kliniğimiz tarafımızdan yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

İyi tedavi edilmezse organ hasarlarına neden olmaktadır
Diyabet teşhisi konulan hastalara tavsiyelerde bulunan ve hastalık tedavi edilmezse nelere sebep olabileceğini aktaran Halil Demirkan, “Diyabet hastalarının tedavisinde ilk yaklaşım yaşam tarzı değişimidir. Diyet düzenlenmesi bunun ilk basamağıdır. Diyet kişiye özgün olarak hazırlanmalıdır. Diğer bir durum egzersiz programıdır. Diyabet hastaları şekerine dikkat ederek her gün yarım saat ile 45 dakika arasında orta tempoda yürüyüş yapmalıdır. Diyabet hastaları kesinlikle sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmalıdır. Stresli ve sedanter yaşam tarzından uzak kalmalıdır. Diyabet iyi tedavi edilmezse komplikasyon dediğimiz organ hasarlarına neden olmaktadır. Genellikle büyük ya da küçük damarlarda hasar yaparak hastalıklar yapar. Dünyada körlüğün, felçlerin, kalp krizinin, cinsel iktidarsızlığın, ayak ampütasyonlarının ve böbrek yetmezliğine bağlı diyalize girmenin ayrıca tüm bunların yanında ölümün en büyük nedenlerinden biri diyabet yani şeker hastalığıdır. Ölüm daha çok komlikasyonlara bağlı ve dolaylı olarak gözlendiğinden diyabet önemsenmemektedir. Diyabet hastalığı olup, ne kadar kötü seyrediyorsa yukardakilerden biri ya da birkaçının olma ihtimali o kadar fazladır. Kan şeker iyi seyreden bir kişide komplikasyon ve ölüm oranı düşmektedir” ifadelerini kullandı.

3 ayda bir genel kontrole gitmelidirler
Diyabet hastalarının hangi sıklıkla doktor kontrolünden geçmeleri gerektiğini de ifade eden Demirkan, “Diyabet hastaları 3 ayda bir genel kontrole gitmelidir. Yılda bir kez göz kliniği tarafından şeker hastalığının göz bulguları açısından değerlendirilmelidir. Bulguları olan hastalar kardiyoloji, nöroloji, nefroloji, cildiye kliniği tarafından da takip edilmelidir. Diyabet hastalığına hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, obezite ve karaciğer yağlanması gibi birçok hastalık eşlik edebilmektedir. Diyabetle birlikte bu hastalıkların da kontrolü ve tedavisi gerekmektedir. Diyabet hastaları ayak bakımlarına çok dikkat etmeli gerektiğinde ayak bakım uzmanından (Podoloji bölümü) destek alabilirler. Diyabet hastaları evde kan şekeri takipleri yaparak sık aralıklarla doktoruna göstermelidir. Özellikle kan şekerleri sıklıkla yüksek ya da düşük seyreden hastalar ise daha sık kan şekerini ölçmelidir” dedi.

İyi gelir denilen bitkisel takviyeler zarar verebilir
Diyabeti iyi yönetmenin bir ekip işi olduğunu da vurgulayan Demirkan, “Konuyu sonlandırırken bazı noktaları vurgulamak isterim. Doktorunuzun verdiği ilaçlar dışında kullandığınız ve iyi gelir dediğiniz bitkisel takviye ya da besinler diyabetinizi iyileştirmez, ilaçların yerini tutmaz bazen de zarar verebilir. Normal ya da zayıf kişilerde diyabet için ameliyat ile tamamen iyileşme bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem değildir. Sadece diyabet ve ileri obezitesi olup yeterli diyet ve ilaç tedavisine rağmen kan şekeri düzelmeyen kişilerde ameliyat geçerli bir yöntem olabilir. Özetle toplumda sık görülen ve genetik geçişli olan diyabet bugün yakınlarınızda olup yarında sizde olabilir. Diyabet açısından doğru bilgilenme toplumda herkesin görevidir. Diyabeti iyi yönetmek bir ekip işidir. Bu ekibin merkezinde hasta varsa da bu ekibi hasta yakınları, doktorlar, diyabet eğitim hemşireleri, diyetisyenler ve ilgili tüm sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Diyabet ile ilgili daha çok sosyal proje ve eğitim çalışmaları gerekmektedir. Bu konuda tüm topluma görev düşmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler Keremali’de doğa yürüyüşü ile stres attı Başkan Soykan, Keremali Yaylası’nda öğrenciler ile yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler Keremali’de doğa yürüyüşü ile stres ...
Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor Nesli tükenmekte olan kum zambağında tohum dökme dönemi başladı Sezgin Genç: “Kum zambağının sökülmesinin cezası bildiğim kadarıyla 80 bin lira değerinde”
YEREL HABERLER Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor Nesli ...
Çalı süpürgesi milyarlık süpürgelere direniyor Bin bir emekle yapılan ot süpürgeler teknolojiye yenik düşmemek için can çekişiyor Yetiştirecek çırak olmayınca kendilerini son durak olarak görüyorlar
YEREL HABERLER Çalı süpürgesi milyarlık süpürgelere direniyor Bin ...
Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi
YEREL HABERLER Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi
Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi Yaralının olmadığı kazada uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride ...
“Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla emniyet kemeri kullanımına dikkat çektiler Vali Kaldırım, vatandaşlara maske ve fidan hediye etti
YEREL HABERLER “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla emniyet ...
Yangınlara karşı işte böyle eğitiyorlar
YEREL HABERLER Yangınlara karşı işte böyle eğitiyorlar
Türk dostu Nakae için sevindiren gelişme Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: “Bize yakışan vefayı gösterdik”
YEREL HABERLER Türk dostu Nakae için sevindiren gelişme Büyükşehir ...
Serdivan Esentepe’de asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Serdivan Esentepe’de asfalt çalışmaları başladı
Kamyonun biçtiği otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kamyonun biçtiği otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ...
Hafta sonu çocuk oyunu ile şenlenecek
YEREL HABERLER Hafta sonu çocuk oyunu ile şenlenecek
Büyükşehir Tıp Merkezi 2 yeni cihazı envanterine ekledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Tıp Merkezi 2 yeni cihazı envanterine ...
Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isterken şoku yaşadı Tapulu arsası belediye tarafından parsellenerek tekrar kendisine satılmaya çalışıldı 1 milyonun üzerinde zararı olduğunu söyleyen vatandaş belediyeye dava açacak Mağduriyetini dile getiren Ömer Çalışkan: “Aldığım arsayı tekrar bana parsellemeye, satmaya çalışıyorlar” “80 metrekaremi işgal etmişler, 1 milyonun üzerinde zararım var”
YEREL HABERLER Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isterken ...
Derslerini İstanbul Maratonu’nda işlediler
YEREL HABERLER Derslerini İstanbul Maratonu’nda işlediler
SUBÜ personellerine kapsamlı oryantasyon eğitimleri verildi
YEREL HABERLER SUBÜ personellerine kapsamlı oryantasyon eğitimleri ...
Minik öğrencilere ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi
YEREL HABERLER Minik öğrencilere ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi
İlk ve ortaokul öğrencileri robotik kodlama öğrenecek
YEREL HABERLER İlk ve ortaokul öğrencileri robotik kodlama öğrenecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.