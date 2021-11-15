Şehrin merkezinden geçen dereden bisiklet ve bebek arabası çıktı Ekipler derede temizlik yaptı içinden neler çıktı Çark Deresi’nde yok yok

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri kötü kokuyu ortadan kaldırmak ve canlı popülasyonunu korumak için Çark Deresi’nde detaylı temizlik yaptı. İş makinasıyla yapılan temizlikte dere yatağından bisiklet, bebek arabası gibi eşyalar çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, Çark Deresi üzerinde periyodik olarak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Dere içinde oluşan otluk, bitki oluşumu, içinden bisiklet, market arabası gibi eşyaların çıktığı atıklar ile zeminde oluşan çamur tabakası iş makinasıyla temizleniyor. Serdivan Yazlık bölgesinde başlayan işlem Mithatpaşa Mahallesi Vagon Park’a kadar devam edecek. Şikayetlere konu olan kötü koku ve canlı popülasyonunu olumsuz etkileyen atıklar yapılan detaylı temizlikle ortadan kalkmış olacak.

SASKİ’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın simgesi olan, şehrin merkezini boydan boya kapsayan Çark Deresi’nin temizlik işlemini periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Kokuyla ilgili rahatsızlığın oluştuğu dere yatağında detaylı bir temizlik daha gerçekleştirdik. Bu çalışmayla derede yaşayan canlı popülasyonunun yaşam alanını koruyor ve kokuyu ortadan kaldırıyoruz. Bu çalışma esnasında dere yatağından çıkan çeşitli eşyalar bizleri derinden üzüyor. Bu noktada halkımıza duyarlı olmaya davet ediyor, hassasiyet temenni ediyoruz. Çalışmalarımız ilerleyen süreçte de devam edecektir” denildi.

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