SUBÜ’lü öğrencilere yurt dışında iş deneyimi imkanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Engin Can, öğrencilerin bir dönemlik iş dünyası deneyimlerini yurtdışında gerçekleştirmelerine imkan tanıdıklarını söyledi.

SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu’nda, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Engin Can tarafından, Erasmus + öğrenci, öğrenim ve staj hareketlilikleri ile değerlendirme süreçlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Staj hareketliliğinin öğrencilere büyük avantajlar sağladığının altını çizen Can, “Meslek yüksekokullarımızda öğrenim gören ön lisans öğrencilerimize de staj hareketliliğinden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü toplam eğitim süreniz 4 yarıyıl ve bu sürenin bir yarıyılını zaten üniversitemizin +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında tam zamanlı olarak iş dünyasında geçiriyorsunuz. Eğer yurtdışında faaliyet gösteren ve kendi alanınızı ilgilendiren firmalardan kabul alabilirseniz bir dönemlik iş dünyası deneyiminizi yurtdışında gerçekleştirebilirsiniz. Üniversitemiz buna imkan sağlıyor” dedi.

