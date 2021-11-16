“Yakın gelecekte Türk markası ESKA’yı dünyada 1 numara yapacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yakın gelecekte Türk markası ESKA’yı dünyada 1 numara yapacağız”

İHA

“Yakın gelecekte Türk markası ESKA’yı dünyada 1 numara yapacağız”

ESKA teknoloji alt yapısı ile donatılmış üretim tesisinin lansmanını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Sektörün yoğun ilgisinin olduğu lansman 2 gün boyunca ESKA’nın ev sahipliğinde devam etti.

Dünyada 1 numara yapacağız
ESKA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, lansmanda ve ilgili sunumlarda katılımcılara ESKA ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. Geniş katılımla gerçekleşen fabrika lansmanına katılan doğalgaz sektörü temsilcilerine ve etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı GazbirGazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman Bey’e teşekkür ettiklerini ifade eden ESKA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, “8 yıl önce İstanbul Pendik’te ki fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz fabrika tanıtım toplantımızda sektör temsilcilerinden destek istemiş ve büyüme sözü vermiştik. Aradan 8 yıl geçti, geçen bu sürede sektörden büyük destek gördük ve çok çalıştık, bugün 8 yıl önce verdiğimiz sözü tutabilmenin sevincini yaşıyoruz. Şimdi sektöre bir söz daha vererek çıtayı yükseltiyoruz, “Yakın gelecekte Türk markası ESKA’yı dünyada 1 numara yapacağız” dedi.

Bu tesis kendi alanında Türkiye’yi dünyada bir üretim üssü haline getirecek
Çalapkulu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada bugünlere gelmemize katkı sağlayan bu süreçte bizimle olan bize inanan ve desteklerini esirgemeyen yurtiçi ve dışındaki tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize, kurumlara, ilgili tüm kişilere ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. 200 Milyon TL yatırım büyüklüğüne doğru ilerleyen tesisimiz Sakarya 1.OSB de bulunuyor, kurduğumuz bu tesis kendi alanında Türkiye’yi dünyada bir üretim üssü haline getirecek. Yeni tesisimiz 3 milyon adet üretim kapasitesine, robotik ve otomasyonel hatlara, yalın üretim sistemlerine, entegre üretim alt yapısına, bir çok laboratuvara ve bakanlık onaylı ArGe merkezine sahip.”

50 yılı aşkın geçmiş
Çalapkulu ayrıca şunları kaydetti: “ESKA 1968 den bugüne üretim ve satış faaliyetlerini sürdüren, 50 yılı aşan geçmişinde sürekli ilkleri ve yenileri gerçekleştirmiş, bugün enerji alanında doğal gazın kullanıcılara doğru ve güvenli şekilde ulaşmasına yardımcı olan, çeşitli gaz basınç regülatörlerini ve otomatik emniyet vanalarını üreten ve satan, yüzde 100 yerli, değerlerini koruyarak sürekli büyüyen ve çağdaş bakış açısına sahip bir Türk firmasıdır. Firmamız bugün teknokent’de teknoloji ofisi bulunan, üniversite sanayi iş birliğine büyük önem veren, teknoloji ve bilimle hareket eden bir firma pozisyonundadır. Stratejik amacımız; çalıştığımız alanlarda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da 1 numara pozisyonuna gelmek, küresel rekabet gücümüzü arttırmak, ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktır.”

2021 büyümemize hız kattığımız çok önemli bir yıl oldu
ESKA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu son olarak ise şunları kaydetti: ”2021’in son dönemine girdiğimiz bu aylarda rahatlıkla söyleyebilirim ki 2021 bizim için büyümemize hız kattığımız çok önemli bir yıl oldu, 2021 de birçok alanda koyduğumuz hedeflerimizin üzerine çıktık ayrıca dijitalleşme hızımızı ve teknoloji seviyemizi çok daha iyi seviyeye getirdik. Yakın gelecekte stratejik, katma değerli ve yenilikçi ürünler üretmeye, kalitemizi, teknolojimizi ve istihdamı arttırmaya devam edeceğiz. İhracat yaptığımız ülke sayısını 80’in üzerine çıkaracağız. Yüksek kapasiteli regülatörler, istasyon çözümleri ve ekipmanları, yazılım ve haberleşme çözümleri, evsel ve endüstriyel gaz ve ölçüm ekipmanları, yüksek teknoloji kauçuk parçaları v.b. alanlarda yeni üretimlere başlayacağız. Hep daha iyisini yaparak, sınırları zorlamaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 ...
Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışmıştı, yaşam savaşını kaybetti Gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışmıştı, ...
Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı 6 bin 700 lira ceza kesilerek ehliyetine el konulan sürücü, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi
YEREL HABERLER Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı 6 bin 700 ...
Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi
YEREL HABERLER Trafik park çocukların sesleri ile şenlendi
11 tır dolusu yardım İdlib’e dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER 11 tır dolusu yardım İdlib’e dualarla uğurlandı
Adapazarı minikler futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Adapazarı minikler futbol turnuvası başladı
SUBÜ’lü öğrencilere yurt dışında iş deneyimi imkanı
YEREL HABERLER SUBÜ’lü öğrencilere yurt dışında iş deneyimi imkanı
Öğrenciler Hacivat Karagöz'ü izledi
YEREL HABERLER Öğrenciler Hacivat Karagöz'ü izledi
Jandarmanın baskınında kaçmak isterken vurulan hükümlü öldü
YEREL HABERLER Jandarmanın baskınında kaçmak isterken vurulan ...
Şehrin merkezinden geçen dereden bisiklet ve bebek arabası çıktı Ekipler derede temizlik yaptı içinden neler çıktı Çark Deresi’nde yok yok
YEREL HABERLER Şehrin merkezinden geçen dereden bisiklet ve bebek ...
Burun ameliyatında morluk ve şişlikler bu teknikle azalacak Estetik burun ameliyatlarında yeni teknik ‘Piezo Yöntemi’ ile kesici ve kırıcı aletlerin yerini ultrasonik dalgalar aldı
YEREL HABERLER Burun ameliyatında morluk ve şişlikler bu teknikle ...
Parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı Yüzük ekiplerce çıkartıldı, genç rahat bir nefes aldı
YEREL HABERLER Parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede ...
Damat istedi, sürücü otomobille dakikalarca terör estirdi Gelin ve damadın etrafında drift yapan maganda 'yok artık' dedirtti
YEREL HABERLER Damat istedi, sürücü otomobille dakikalarca terör ...
18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu Yakınları hastaneyi birbirine kattı
YEREL HABERLER 18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ...
Yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düştüler Motosikletten düşerek yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikletten ...
Büyükşehir yaşlıların hayatının her alanında yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir yaşlıların hayatının her alanında yanında
Akyazı'da sisin sonbahar ile buluşması görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Akyazı'da sisin sonbahar ile buluşması görsel şölen ...
Büyükşehir Belediyesi usta yazarı okuyucularıyla buluşturacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi usta yazarı okuyucularıyla ...
Minik izleyiciler AKM’de buluştu
YEREL HABERLER Minik izleyiciler AKM’de buluştu
Dünya Diyabet Günü’nde uyardı Bu şikayetleriniz varsa dikkat Uzm. Dr. Halil Demirkan: “Bitkisel takviye ya da besinler diyabetinizi iyileştirmez, ilaçların yerini tutmaz bazen de zarar verebilir”
YEREL HABERLER Dünya Diyabet Günü’nde uyardı Bu şikayetleriniz varsa dikkat Uzm. ...
Öğrenciler Keremali’de doğa yürüyüşü ile stres attı Başkan Soykan, Keremali Yaylası’nda öğrenciler ile yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler Keremali’de doğa yürüyüşü ile stres ...
Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor Nesli tükenmekte olan kum zambağında tohum dökme dönemi başladı Sezgin Genç: “Kum zambağının sökülmesinin cezası bildiğim kadarıyla 80 bin lira değerinde”
YEREL HABERLER Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor Nesli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.