Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’nın gençlik ödülünü Yüce’ye takdim etti Sakarya Büyükşehir’e, Ankara’da 2 farklı ödüle layık görüldü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da yapılan yarışmada farklı kategorilerde 2 ödül aldı. Sakarya’nın gençlik ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Başkan Ekrem Yüce’ye takdim edildi. Yüce, “Yarınlarımız gençliğimizin ışığıyla aydınlanıp güzelleşecek. En büyük umudumuz olan gençlerimiz için Sakarya’mızı her alanda dünyanın trendlerine uygun donatıyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençliğe ve yarınlara yönelik hayata geçirdiği projelerle, ürettiği yenilikçi fikirlerle Türkiye’nin örnek belediyeleri arasında ilk sıralarda yerini almayı başardı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği “Gençlik ve Yerel Yönetimler” temalı proje yarışmasında dereceye giren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da gençlik ödülüne layık görüldü. Ödüller AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent Millet Bahçesi’nde başlattığı “Tam Bana Göre Festival” açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkanlarına takdim edildi. Başkan Yüce, ödül kupasını teslim aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, Sakarya’da gençliğe yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceği mesajını iletti.



Gençlerin yarınlara umutla bakabilmesi için çalışacağız

Ödül töreni sonrasında konuşan Başkan Ekrem Yüce, gelecek yarınların gençlik ışığıyla aydınlanarak güzelleşeceğini belirterek, “Yarınlarımız gençliğimizin ışığıyla aydınlanarak güzelleşecek. En büyük umudumuz olan gençlerimiz için Sakarya’mızı her alanda dünyanın trendlerine uygun donatıyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sloganla çıktığımız belediyecilik yolunda geleceğe yön verecek gençlik projelerini üretmeye ve hizmete sunmaya devam edeceğiz. Sakarya’nın gençlerinin bilgisi, üretkenliği ve inovatif fikirleriyle yarınlarımızı inşa edecek potansiyele sahip yepyeni bir nesil olduğunu biliyoruz. Attığımız her adımda gençlerimizi düşünüyor, onların hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir Sakarya’yı hazırlamaya çalışıyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan gençliğimizin yarınlara umutla bakabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Büyükşehir, gençlik projeleriyle iki ödül aldı

Büyükşehir Belediyesi “Gençliğe Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları” ve “Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri” başlıklarında 2 farklı kategoride yarışmaya sunduğu SGM ve SAMEK faaliyetleri, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri, Yaşayarak Öğrenme Macera Park, Bisiklet Mola Kıraathaneleri, Bisiklet Yolları, Genç Atölye, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Genç Çiftçi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri, Karadeniz'de Pedal Çevirelim Projesi Genç Girişimcilik Eğitimleri, Genç Kadın İstihdamına Yönelik Kooperatif Projeleri, Baba/Dede Oğul Kampları, Robotik Atölye projeleri ile MTB Dünya Şampiyonası ve BMX Dünya Kupası ev sahipliği çalışmalarıyla Büyükşehir Belediyeleri arasında dereceye girerek 2 farklı ödüle layık görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.