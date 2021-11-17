Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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– Sakarya D650 Karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü yaralandı.

Kaza, D650 Karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 54 UB 555 Ford marka otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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