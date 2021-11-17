Depremde korku dolu anlar kameralara yansıdı Sakarya’da panik anları güvenlik kameralarına yansıdı Depreme camide yakalanan vatandaş: “Başım dönüyor zannettim”

Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem, Sakarya’da da hissedildi. Vatandaşların panikleyerek kendilerini dışarıya attıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Saat 15.40'da merkez üssü Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin hissedildiği Sakarya’da insanlar sokaklara döküldü. Depremin vatandaşlar üzerinde oluşturduğu panik anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; vatandaşların, panikleyerek kendilerini dışarıya attıkları anlar yer aldı.



Başım dönüyor zannettim

Adapazarı ilçesinde camide depreme yakalanan Selahattin Kurkut, “Deprem esnasında camideydim, ikindi namazını kılıyordum. İkindi bitmek üzereydi o esnada anlayamadım, başım dönüyor zannettim ve sonrasında avizelere de bakınca deprem olduğunu fark ettim. Çok geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin. Mal her zaman geri gelir ama can geri gelmiyor. Bunu maalesef daha önceden de 17 Ağustos’ta yaşadık. Yaşayanlar daha çok bilir zaten bu depremin acısını” diye konuştu.



Sakarya Valisi: “Sakarya’da olumsuz bir durum intikal etmemiştir”

Öte yandan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il genelinde 112 Çağrı Merkezine olumsuz bir durum intikal etmediğini belirtti. Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem İlimizde de hissedilmiştir. Sahada yaptığımız taramalardan ve 112 Çağrı Merkezimize şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

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