"Miras" oyunu ilgi gördü

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kasım ayı kültür etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Miras" isimli tiyatro oyunu sanatseverlerden ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) tiyatro oyunu sahnelendi. Salonda yerini alan çok sayıda vatandaş "Tiyatro Roza" ekibi tarafından oynanan "Miras" isimli tiyatro oyununu izledi. Sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı.

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