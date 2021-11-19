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Akyazı’da bir mahalle daha sıcak asfalt ile taçlandı

İHA

Akyazı’da bir mahalle daha sıcak asfalt ile taçlandı

Akyazı Belediyesi çarşı içi güzelleştirme projesi kapsamında alt yapısı tamamlanan mahallede sıcak asfalt serim işlemine başladı.
Akyazı Belediyesi çarşı içi güzelleştirme projesi kapsamında alt yapısı tamamlandıktan sonra ekoratif kilitli parke ile bordür döşemesi gerçekleşen Ömercikler Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere yardımcı oldu.

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