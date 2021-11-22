Sakarya'da 64 kilo skunk ele geçirildi

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İsa KÜÇÜK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonda yapılan aramada 64 kilo 660 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 2 aracı takibe aldı. TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde araçlar durduruldu. Kamyonun kasasında narkotik köpeği ile yapılan aramada çuvallar içerisinde 120 paket halinde 64 kilo 660 gram skunk ele geçirildi. Polis ekipleri araçlarda bulunan F.K, M.K. ve F.D.'yi gözaltına aldı. 3 kişi hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlaması ile işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2021-11-22 11:27:14



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