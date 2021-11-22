Giyimiyle dikkat çekiyor, müşteriler sadece onu tercih ediyor Takım elbisesiyle çay dağıttığını görenler şaşırıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan “Muhtar” lakaplı 55 yaşındaki Aydın Birinci, takım elbiseli, papyonlu servisi ve güler yüzlülüğüyle müşterilerinin tercihi oluyor. Çay ocağında üç patron eskittiğini fakat kendisinin işletmede demirbaş kaldığını belirten Birinci, “Kalp hastasıyım, işi bıraktım, ocağın müşterisi kesildi. Israrla geri geldim” diyerek müşterilerine bağlılığını da ortaya koyuyor.

Karasu’nun İncilli Mahallesi Merkez Çarşılı Camii altında çay ocağı işletmeciliği yapan Aydın Birinci, giyimi, tatlı dili ve hizmet prensibiyle dikkat çekiyor. Ütülü pantolonu, renkli gömlekleri, barmen yeleği, papyonuyla ve cilalı ayakkabılarıyla servis yapan “Muhtar” lakaplı 55 yaşındaki Aydın Birinci olmadığında, müşteriler çay ocağına gitmiyor ve çay satışları düşüyor. Üç yıldır Karasu’da çay servisi yaptığını fakat 16 yıldır aynı kıyafet düzeniyle hizmet verdiğini ve giyiminden hiç ödün vermediğini belirten Birinci, “Şu an çalıştığım çay ocağının ilk patronu dükkanı devretti. Ben de birkaç gün yardım için onun yanındaydım. Ayrılınca işletmeci beni arayarak geri dönmemi istedi. Ben olmayınca satışlar sıfıra inmiş ve müşteriler ben olmazsam çay içmeyeceklerini söylemiş. Ben de mecbur kaldım yeniden işe döndüm” dedi.

Kalp hastası olduğu için çalışmak istemediğini ama müşterilerini kıramadığı için sağlığını hiçe sayarak yeniden servis yapmaya başladığını ifade eden ‘Muhtar’ lakaplı Aydın Birinci, “Bu çay ocağı üç kez işletmeci değiştirdi. Ama ben demirbaş gibi kaldım. İşletmeyi devralan kişi, benim de kalmamı şart koşarak devralıyor. Paraya pula bakmadan ben de kalıyorum burada” diye konuştu.



Müşterime saygımdan temiz giyiniyorum

Kıyafetine alışık olmayanların kendisini çay ocağı personeli olmadığını düşünerek etrafa bakındığını ve garson aradığını belirten Birinci, “Benim servis yaptığımı görünce şaşırıyorlar. Sonra o kişiler bir daha bir daha gelmeye başlıyor. Ben müşterime saygımdan temiz giyiniyorum, karşılarına bu halimle çıkmaktan onur duyuyorum” şeklinde konuştu.



Müşteri sadece onu istiyor

Merkez Çay Ocağı işletmecisi Sezgin Şahin ise “Bu çay ocağını sadece Aydın Abi olduğu için aldım. Buranın iki yıldır müşterisiydim, onunla çalışmak istedim. ‘Sen burada kalacaksan ocağı devralacağım, o şartla’ dedim. Kabul etti. İyi ki de aldım. Abi kardeş gibi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Lüks restoranlarda bulamayacağımız tavırla bize yaklaşıyor

Çay ocağı müşterisi Mahmut Ayar da, “İlgisi, alakası, bize hatır sorması muhteşem. Lüks restoranlarda bile bulamayacağımız bir tavırla müşterilerine yaklaşıyor” derken, Zeki Tetik, “Aydın Ağabey, kahvecilerin kralı. Kendisinden çok memnunuz. Sadece onun için geliyoruz” diye konuştu.



Giyimiyle fark oluşturuyor

Müşterilerden Süleyman Yavuzyiğit ise “Kendisi bu işin erbabı. Sadece onun çayını içiyorum. Davranışı şahane. Tam bir esnaf. Sanatını, paranın önüne geçirenlerden” diyerek memnuniyetini dile getirirken esnaflardan Ahmet Karakaş da “İşini layıkıyla yapıyor. Onu çok seviyoruz. Çayı da çok güzel. Giyimiyle fark oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.

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