SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı, sosyal medya ve dijital medyanın önemini anlattı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ozanlar Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu, sosyal medya ve dijital medyanın önemini anlattı, tavsiyeler verdi. Adıgüzel, sosyal medyayı insana fayda sağlayan bir araç kullanılması gerektiğini belirtti.



Hayatımızın odak noktası sosyal medya olmamalı

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, “Sosyal medyayı hangi amaçla kullanmalıyız, bize ne katmalı, hayatımızda olmasa ne değişir, bu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Hayatımızın odak noktası sosyal medya olmamalı, gözümüz her zaman telefonda olmamalı. Hayatı kaçırmamalıyız. Teknolojinin en güzelini kullanmak hevesi noktasında hakikaten çok ileri seviyelerdeyiz. İnanın Avrupa ülkelerinde bu kadarı yok. Bu hevesi dijitale yatırımla ve katma değerli işlerle, ARGE ile daha çok desteklemek zorundayız. Ancak dengeli olmakta fayda görüyorum. Çok fazla abartmadan, insanların kendi özel hayatlarımıza girmelerine çok da müsaade etmeden hareket etmenin yararı daha çoktur diye düşünüyorum. Sosyal medyayı faydalı işlerde, hayra vesile olan işlerde kullanmanın güzelliği çok başkadır” dedi.



Yalan haberlerin yüzde 40’ı sosyal medyadan yayılıyor

Sosyal medya ile ilgili araştırmalardan da bahseden Adıgüzel, “Yalan haberlerin yüzde 40’ı sosyal medyadan yayılıyor. Yani bu demek ki her haberin yüzde 40’ını yalan haber oluşturuyor. Biz onu okumak, anlamak, araştırmak gereği duymadan kabul ediyoruz. Doğruyu ve yanlışı çok fazla araştırmıyoruz. Hemen paylaşıyoruz veya beğeni yapıyoruz. O paylaşım ve beğeniler de size bir arşiv oluşturuyor. Sorgulamadan paylaşım eğer doğru değilse hakka girmektir. Kendimize olsa böyle bir yanlış algı, altından nasıl kalkarız diye düşünmeliyiz. Düzeltme olsa dahi insanların kabul etmeme durumu çoğunlukla olabiliyor” diye konuştu.



Sosyal medyada, dijital medyada şüphe çok önemlidir

Şüpheci olmanın öneminden söz eden Adıgüzel, “Bir haberi paylaşmadan evvel gerçekliğini muhakkak sorgulamalıyız. Okuduğumuz haberlerin doğruluğunu test edecek mecraları da bilmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Farkında olmadan yalan haberin ve sahte hesapların niyetlerine destek vermiş olmamamız gerekiyor. Sosyal medyada, dijital medyada şüphe çok önemlidir. Artık tüm çalışmalar dijitalde kolaylıkla yapılabiliyor. Kurgu olmasa bu kadar kolay bize zaten ulaşmaz. Muhakkak bir niyetin ürünüdür. Şüpheci olmamızda fayda var. Gerçeğin peşinden gitmeliyiz. Araştırmaktan vazgeçmemeliyiz” şeklinde konuştu.

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