Sakarya Büyükşehir judocuları Edirne’de kürsüye çıktı

Edirne’de düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı 1617 Kasım tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen Edirne’nin Kurtuluşu Uluslararası Judo Turnuvası’na katıldı. 7 ülkeden 500 sporcunun katıldığı turnuvada Büyükşehir’li sporculardan 78 kilogramda Ece Zurnacı, 73 kilogramda ise Sedat Durmuş birinci olarak altın madalya kazandı. 60 kilogramda Yusuf Kantar ikinci olurken 81 kilogramda Yunus Emre Ferik üçüncü oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Edirne’de düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvasında derece elde eden sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.