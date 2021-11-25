Söyleyişide 400 kitap öğrencilere ücretsiz dağıtıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yazar ve öğretmen Mehmet Tuna, ortaokul öğrencileriyle söyleyişide bir araya geldi. Etkinlik sonrasında öğrencilere ücretsiz olarak 400 kitap dağıtıldı.

Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu’nda yazar ve öğretmen Mehmet Tuna, ‘YazarOkur Buluşması’ kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Tuna, öğrencilerle yazarlık ve yazma yeteneği, kitapların yazım hikayesi, hayal gücü gibi konularda söyleşi yaptı. Öğrencilerle okuma alışkanlığı kazandırmak ve yazma yeteneğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yazarokur buluşmasına okul müdürü Selahattin Topçu, Mehmet Tuna’ya teşekkür etti. Etkinlik sonrasında ise öğrencilere 400 kitap ücretsiz olarak dağıtıldı.

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