Serdivan Belediyesi’nden sonbahar mesaisi

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler park, bahçe ve yollarda sonbahar temizliğine hız kesmeden devam ediyor.

Serdivan’da sonbahar mevsimi geride kalırken kış öncesi dökülen yapraklar temizlenip, kurumuş ağaçlar budanarak, yağışlı havalar nedeniyle oluşabilecek olumsuz koşulların ortaya çıkması engelleniyor. Serdivan Belediye’sinden yapılan açıklamada, sonbahar aylarında dökülen yaprakların mazgalları tıkayarak su taşkınlarına sebep olmaması, araç ve yaya trafiğinin aksamaması için planlı çalışma yapıldığı ifade edildi. Temizlik ekipleri tarafından ulaşımda ana akslardan biri olan İstiklal Mahallesi Çınar, 310, 317 Sokaklar ve Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nde yola sarkan ağaç dalları budanarak, kurumuş yapraklar temizlendi.

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