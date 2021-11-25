ASAF Eğitim Kurumları öğretmenleri yemekte bir araya geldi

ASAF Eğitim Kurumları 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle birlik ve beraberlik yemeği düzenledi.

ASAF Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya yemek öncesi yaptığı konuşmada 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve öğretmenlerin gününü kutlayıp, yerine getirdikleri bu asil görevlerinde başarılar temenni etti. ASAF Eğitim Kurumlarının bünyesinde bulunan Altınküre İlkokulOrtaokul, Altınküre Fen LisesiAnadolu Lisesi, Teknokent Koleji ve Mefkure Kursları kurucuları, idareci ve öğretmenleriyle birlikte Serdivan ilçesinde bulunan bir restoranda yemek yiyerek, canlı müzik eşliğinde eğlendiler.

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