SUBÜ Sağlık Bilimleri’nde bayrak değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ Sağlık Bilimleri’nde bayrak değişimi

İHA

SUBÜ Sağlık Bilimleri’nde bayrak değişimi

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bayrak değişimi yaşandı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle dekanlık görevinden ayrılan Prof. Dr. Yurdanur Dikmen’in yerine dekan yardımcısı Prof. Dr. Azize Alaylı atandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bayrak değişimi yaşandı. Fakültenin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen annesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılırken, yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Azize Alaylı dekan vekili olarak atandı. Düzenlenen devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yanı sıra fakültenin akademisyenleri ve idari personelleri yer aldı. Sarıbıyık Dikmen’e fakültenin kuruluşu ve pandemi sürecindeki gayretleri için teşekkür edip annesi adına şifalar dilerken, göreve atanan Alaylı’ya ise başarı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yüce: “Hayatta en güzel şey öğretmen duası almaktır”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Hayatta en güzel şey öğretmen duası ...
Muhtarlar, kadına yönelik şiddet hakkında bilgilendirdiler
YEREL HABERLER Muhtarlar, kadına yönelik şiddet hakkında ...
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den şehit ailesine ...
ASAF Eğitim Kurumları öğretmenleri yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER ASAF Eğitim Kurumları öğretmenleri yemekte bir araya ...
Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna ...
Serdivan Belediyesi’nden sonbahar mesaisi
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi’nden sonbahar mesaisi
24 Kasım’da dünyaya gelen 27 öğretmene sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER 24 Kasım’da dünyaya gelen 27 öğretmene sürpriz doğum ...
Söyleyişide 400 kitap öğrencilere ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Söyleyişide 400 kitap öğrencilere ücretsiz dağıtıldı
Sakarya ADSH dijitalde en üst seviye çıktı
YEREL HABERLER Sakarya ADSH dijitalde en üst seviye çıktı
Ehliyetsiz gencin otomobil gezintisi kazayla sonlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz gencin otomobil gezintisi kazayla ...
Ehliyetsiz sürücü otomobille duvara çarptı: 5 çocuk yaralı 
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü otomobille duvara çarptı: 5 çocuk ...
2 gündür haber alınamıyordu, evine giden yakınları acı manzarayla karşılaştı İki gün önce evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 2 gündür haber alınamıyordu, evine giden yakınları ...
Rektör Sarıbıyk: “Sahanın sorunlarına çözüm üreten Ar-Ge çalışmalarını önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyk: “Sahanın sorunlarına çözüm üreten ...
Büyükşehir personellerine acil durum eğitimi verildi
YEREL HABERLER Büyükşehir personellerine acil durum eğitimi verildi
Başkan Kılıç’tan Öğretmenler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan Öğretmenler Günü ziyareti
22 yaşındaki Minel'in ölüm nedeni belli oldu
YEREL HABERLER 22 yaşındaki Minel'in ölüm nedeni belli oldu
Fikir ve Sanat Akademisi güz dönemine başladı
YEREL HABERLER Fikir ve Sanat Akademisi güz dönemine başladı
Başkan Işıksu: “Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette”
YEREL HABERLER Başkan Işıksu: “Başarının sırrı, ilgide istikrar ve ...
110 metrede 20 bin kişilik su kaynağına ulaşıldı
YEREL HABERLER 110 metrede 20 bin kişilik su kaynağına ulaşıldı
Miniklere trafik eğitimi Trafik dedektifi olan öğrencilere kimlik kartı ve düdük verildi
YEREL HABERLER Miniklere trafik eğitimi Trafik dedektifi olan ...
Karate turnuvasına Sakaryalı sporcular damga vurdu
YEREL HABERLER Karate turnuvasına Sakaryalı sporcular damga vurdu
Resul Dindar’la Karadeniz rüzgarı Sakarya’da esti
YEREL HABERLER Resul Dindar’la Karadeniz rüzgarı Sakarya’da esti
Sakarya Büyükşehir judocuları Edirne’de kürsüye çıktı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir judocuları Edirne’de kürsüye çıktı
SAÜ ST Focount Takımı Amerika’da yarışacak
YEREL HABERLER SAÜ ST Focount Takımı Amerika’da yarışacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.