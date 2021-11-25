SUBÜ Sağlık Bilimleri’nde bayrak değişimi

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SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bayrak değişimi yaşandı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle dekanlık görevinden ayrılan Prof. Dr. Yurdanur Dikmen’in yerine dekan yardımcısı Prof. Dr. Azize Alaylı atandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bayrak değişimi yaşandı. Fakültenin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen annesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılırken, yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Azize Alaylı dekan vekili olarak atandı. Düzenlenen devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yanı sıra fakültenin akademisyenleri ve idari personelleri yer aldı. Sarıbıyık Dikmen’e fakültenin kuruluşu ve pandemi sürecindeki gayretleri için teşekkür edip annesi adına şifalar dilerken, göreve atanan Alaylı’ya ise başarı dileklerini iletti.

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